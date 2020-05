El Municipio controlará el cumplimiento de los protocolos en los comercios

El Gobierno Municipal avanzará en el resto de esta semana con el control del cumplimiento de protocolo por parte de los comercios y actividades habilitadas para su funcionamiento de acuerdo a lo anunciado esta mañana por integrantes del Comité de Seguimiento del Covid-19

Ante llamados a números de emergencia o datos de los propios vecinos han puesto en alerta al municipio sobre el incumplimiento por parte de algunos comerciantes de los normas de protocolo establecidas para su funcionamiento en época de pandemia. “Siempre apelamos a la conciencia social de los vecinos y la verdad que nos va bien estamos contentos, pero también apelamos a la conciencia social y sobre todo de los comerciantes, que son quienes tienen a cargo la apertura todos los días de la puerta de sus locales” expresaba Daniel Bayones, secretario de Seguridad del municipio.

Esta decisión del Comité de Seguimiento fue informada durante esta mañana a la Cámara Comercial y al sector de peluquería puntualizando en su texto “la verificación de incumplimiento pueden implicar la clausura del establecimiento, pero en caso de constatarse que sea una falta repetida en diferentes locales puede procederse a la revocación lisa y llana para toda la rama comercial”.

“En este tiempo todo lo que hemos ido habilitando parcialmente lo hemos hecho con pautas para que pueda desarrollarse la actividad comercial y nos cuidemos entre todos, y hemos recibido innumerables reclamos de vecinos sobre pautas que no se cumplen en esta etapa y nos encontramos con comerciantes que solicitan una ampliación de horario y días de atención para trabajar, les queremos decir que estamos muy lejos de esa situación, falta mucho por cumplir, falta el compromiso de los comerciantes con cuestiones fáciles como el ingreso de clientes con barbijos, la falta de alcohol en gel, en el caso de peluquerías que atienden sin máscara, no respetar los días y horarios de atención son cuestiones de seguridad y cuidado que no estamos dispuestos a ceder en pos de la salud” indicaba Bayones.

Estos controles del Municipio se intensificaran “ya ha pasado un tiempo prudencial desde el reinició de la actividad y vamos a ser estrictos, con clausuras de comercios si corresponde y si este compromiso no se asume como corresponde estamos dispuestos a volver para atrás” agregaba el funcionario municipal.

Nota a la Cámara de Comercio y Peluquerías