El Hospital cuenta con un nuevo respirador para terapia intensiva

Se realizó esta mañana en el Hospital Municipal la presentación de nuevo respirador de tercera generación que será destinado al área de terapia intensiva y tal cual adelantamos en LapridaWeb fue entregado al municipio el pasado viernes en el Centro El Dique (Ensenada) y llegado a Laprida ese mismo día por la noche.

En la presentación el Intendente Municipal Pablo Torres estuvo acompañado por la Secretaria de Salud Romina Simón, el Director del Hospital Dr. Fernando Andreatta y el Director Administrativo José Colantonio.

«Es un respirador que desgraciadamente no hay a la venta, la empresa que lo fabrica vende toda su producción al Ministerio de Salud quien se encarga de la distribución por provincia, y agradecemos al gobernador Axel Kicillof y al viceministro de salud provincial Nicolás Kreplak por asignar uno de ellos a nuestro distrito»

Como contrapartida el titular del Ejecutivo Municipal confirmaba que desde la empresa donde se había hecho la reserva de dos respiradores reacondicionados se informo la semana pasada «que no tienen disponibilidad por lo cual no podremos adquirir esos equipos, que pensabamos hacerlo junto a la Comisión de Apoyo no estarán disponibles»

El Dr. Andreatta «la calidad del equipo es de excelencia, pertenece a un equipo de tercera generación que mejoran en algunos aspectos a los dos que teníamos nosotros que también son de esa misma generación».

Posteriormente mencionaba «es un elemento muy importante para lo que significa la última atención del paciente, y con este equipo tendremos cinco respiradores». La disponibilidad de camas en el sector de terapia intensiva alcanza las cuatro camas.