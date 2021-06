«Movistar no puede tener a los clientes presos con un servicio que no quieren utilizar»

El Concejo Deliberante de Laprida se refirió en duros términos hacía la empresa Movistar ante la mala prestación del servicio de telefonía fija a los usuarios lapridenses que no acceden a conectarse a internet «sino lo quieren se les brinda un aparato conectado a 220 y la verdad que no funciona».

Desde hace semanas Movistar se habrían producido en Laprida el cambio de equipamiento de aquellos que tienen línea fija por la nueva tecnología de fibra óptica y desde entonces se les hace imposible utilizar el teléfono en algunos casos por los ruidos que ocasiones en la señal o directamente los deja sin servicio, situación que incluso se ha visto afectado el Municipio de Laprida no sólo en el palacio municipal sino también en algunas otras dependencias que los ha llevado a poner teléfonos celulares para emergencias o comunicaciones.

En la sesión del Concejo Deliberante del último miércoles se conoció que ha existido la presentación de «más de 30 reclamos en la OMIC que se suman a otros que lo han hecho preocupados y angustiados» según lo indicado por la concejal oficialista Viviana López

En su intervención la édil López, fundamentaba el proyecto presentado explicando la importancia que tiene una línea fija en ciudades como Laprida «lamentablemente de Telefónica no hay oficinas comerciales, sus oficinas cerraron, llegó la tecnología y la fibra óptica hace que se pueda trabajar a través de la sede en Olavarría, esto lo ha sufrido especialmente la gente mayor, que por más celulares que puedan tener para ellos no es lo mismo y debemos entenderlo»

Luego agregaba en referencia a los motivos que se pudieron averiguar con empleados de la empresa nos indicaban «las respuestas no son concretas y dejan a las personas con mas dudas que certezas, este sistema de fibra óptica obliga a los clientes a tener el servicio de internet y la línea fija, si tiene esos dos servicios anda perfectamente, en Laprida tenemos servicios de internet locales y zonales que han sido opción para los usuarios y no querían tener el servicio de internet de Movistar, sino lo quieren se les brinda un aparato conectado a 220 y la verdad que no funciona», explicaba López

«No tener empatía en estas cosas y convertirse en una empresa que en lugar de clientes tiene números es muy triste, no habla de las formas de ciudadanía que queremos y ansiamos y no tengo porque estar preso u obligado a usar un servicio que no quiero utilizar».

El proyecto fue aprobado por unanimidad con el acompañamiento del bloque de concejales del Interbloque Cambiemos, quien adhirió a los conceptos de la concejal López a través del concejal Mauro Estrabeau