El 1 de junio comenzaría la construcción de 8 viviendas del Barrio Compartir

El Intendente Pablo Torres, anunció que en las próximas semanas comenzará la construcción de los 8 viviendas del Plan Compartir, que se realizan a través del Instituto Municipal de la Vivienda y por el cual vecinos de Laprida que serán beneficiarios de las mismas, han abonado el porcentaje inicial de obra de aproximadamente 500 mil pesos cada uno.

En la zona sur de la ciudad se encuentra el terreno dispuesto para su construcción “estamos demorado por la falta de los ladrillos huecos, adquirimos mediante licitación a una firma de Bahía Blanca, antes del inicio se había comprometido a entregar en un plazo que no pudo cumplir básicamente porque quienes lo fabrican no están trabajando, no obstante estamos tratando de recibirlos a la brevedad, iniciamos el proceso de desadjudicación y en los próximo días abriremos una nueva licitación”

La obra tiene un costo de 12 millones de pesos y se ha realizado en el sector cloacas y cordón cuneta terminadas y la construcción comenzará el 1 de junio.

El Intendente Torres ante una posible diferencia de precios al abrir una nueva licitación por los ladrillos puntualizaba “la diferencia asumirá la diferencia que pueda haber entre el valor de las viviendas al inicio del proceso con el valor al finalizar las mismas será asumida por el Instituto Municipal de la Vivienda”

Las viviendas compartir tiene las obras de infraestructura municipal realizada, “la obra de gas ya fue adjudicada y faltan detalles para iniciar y en el caso de cloacas y agua la realiza el municipio y la construcción la comenzaremos con el 35% de los materiales adquiridos” indicaba el Secretario de Infraestructura Juan Errobidart

«Estamos ansiosos por hacerlo porque hay vecinos que han puesto su ilusión en este proyecto y nos interesa iniciar la obra» agregaba el funcionario municipal.

Los constructores serán las firmas Pereyra, González, Villalba y Peralta, todos de nuestra ciudad y la entrega se realizaría en aproximadamente en 7 a 8 meses cumpliendo con los plazos de obra.