Diego Cejas fue electo nuevo presidente del Club A. Platense

El viernes pasado, el Club Atlético Platense realizó una Asamblea en sus instalaciones con el objetivo de concretar una renovación total de su Comisión Directiva. A continuación, presentamos la nueva lista de personas que llevarán adelante el club «Calamar» durante el próximo tiempo:

Presidente, Diego Cejas; vicepresidente, Ariel Pardal; tesorera, Laura Capdevielle; protesorero, Adrián Henderson; secretaria, Mariela Fuchs; prosecretaria, Andrea Faure; vocales titulares, Diego Barragán, Anator López, Sergio Bruno y Jorge Sáez; vocales suplentes, Dante Núñez, Marcelo Ditzel, Julia López y Agustina Arreche; y revisores de cuentas titulares: Andrés Calleri, Suplente: Cristian Villavicencio

Desde el club Platense se señaló que «la Comisión saliente ha realizado un estupendo trabajo en cuanto a mantención, planificación y cumplimiento de los objetivos que fueron propuestos en su ingreso. Por eso queremos felicitar y agradecer al presidente saliente Marcos Gensón y a todo el equipo de trabajo que lo acompañó durante más de cuatro años de gestión».

«Si bien algunos integrantes de la ex comisión no forman parte de la nueva lista, seguiremos trabajando codo a codo para tener un platense mejor para todos. No queremos dejar de agradecer a cada uno por el tiempo, compromiso y predisposición que siempre tuvieron para con el club y también desearle a la Comisión entrante el mayor de los éxitos en su gestión, y decirles que los sueños están para hacerlos realidad», se expresó.