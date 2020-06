Día 100 de aislamiento: así estamos en Laprida

Llegó el día 100.

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio comienza a transitar el ciclo de las tres cifras con una realidad altamente diferencia entre los grandes centros de aglomeraciones y el interior del país, donde sólo algunas provincias en sus ciudades importantes presentan complicaciones en cuanto a infectados y fallecimientos.

Para Laprida ha sido una semana importante desde el punto de vista epidemiológico, con ocho de los diez casos positivos recuperados y acompañando a las dos pacientes que faltan y que paradójicamente son las únicas que han requerido atención médica en centros de salud, una mujer de 59 años (caso positivo Nº 7) que se encuentra en Bahía Blanca recibiendo tratamiento por plasma y una mujer de 80 años (caso positivo Nº 10) que se encuentra en UTI del Hospital Municipal “Pedro Sancholuz”.

La contrapartida saber que ocho lapridenses de diferentes edades ya se encuentran recuperados y comenzando a realizar una vida “normal”, al igual que el resto de los 38 aislados por contacto estrecho.

Laprida llega atravesando 11 días sin casos positivos y 8 sin casos en estudio, los datos estadísticos se modifican con vaivenes en aquellos que ingresan y salen por viajes desde ciudades con circulación comunitaria o casos de Covid19, hoy al finalizar el día son un total de 39, han pasado sin problemas de salud en estos 100 días por ese proceso 268 personas.

En este tiempo, la enfermedad llegó a Laprida y como dato saliente debemos destacar el compromiso de los pacientes aportando datos verdaderos que permitieron controlar de manera eficiente del área de salud la situación, por supuesto el aplauso grande también para todo el personal de la Secretaría Municipal y del Hospital por el trabajo realizado.

El sabor amargo fue aportado desde tristes y desafortunados comentarios de algunos vecinos al conocerse los casos positivos, por suerte fueron sólo de una minoría y en su mayoría con el pedido de disculpas del caso, más allá de quedar alguna historia judicial dando vueltas en el horizonte.

Se habla y se opina mucho, a veces demasiado por las redes sociales, que cuarentena si, que cuarentena no, lo cierto es que todos tenemos un grado de cansancio de no poder hacer ciertas cosas y por momentos la empatía parece alejarse de los lapridenses, pero rápidamente entendemos y tratamos de acompañar a quienes no la están pasando del todo bien, y que seguramente son muchos que viven el día a día buscando encontrar el horizonte y salir adelante en medio de una pandemia que ha afectado a todos los países y a todas las ciudades del mundo.

Que desde el día 101, las autoridades municipales en su conjunto –oficialismo y oposición- sigan demostrando al menos quienes ejercen cargos públicos elegidos por el pueblo ese grado de unidad y buscando alternativas para que cada lapridense empiece a estar un poquito mejor, para que quienes tienen la posibilidad de tener un sueldo fijo a fin de mes lo sigan teniendo después de la pandemia, para que quienes trabajan algunas horas puedan hacerlo un tiempo más, para que quienes no pueden trabajar pueda hacerlo a la brevedad, para que quienes hacen actividades deportivas sigan haciéndolo en mejores condiciones, para que quienes todavía no pueden lo desarrollen pronto, para que los chicos vuelvan a las aulas y que entre todos nos cuidemos, siempre se supo que el virus iba a llegar y llegó, también sabemos que posiblemente vuelva a llegar, que en ese momento lo que hicimos mal lo hagamos bien y mientras tanto todos aportemos algo para estar mejor nosotros pero también quienes están al lado nuestro, hagamos un brindis virtual y si Dios quiere cuando todo esto pase tengamos un lindo encuentro entre toda la comunidad lleno de abrazos y besos.