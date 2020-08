Denuncian demoras de hasta 6 meses en la entrega de medicamentos oncológicos

En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, desde la oposición, hace semanas trasladan los reclamos de la ciudadanía para que se garantice la atención médica a los enfermos de cáncer. Hasta el momento no hubo respuesta oficial.

En declaraciones a Infobae, Anahí Bilbao, una de las diputadas bonaerenses de Juntos por el Cambio que encabezó el reclamo al Gobierno, expresó su “preocupación” no solo por los faltantes y la demora en la entrega de medicación sino también “por los tratamientos de radioterapia para las personas que no poseen obra social, que deberían ser asistidos por la Provincia”.

Bilbao alertó por la “situación límite” que están atravesando los pacientes que dependen de ese tipo de medicación: “No podemos no darles respuesta, esas drogas impiden que la enfermedad vuelva”. “Hablan de cuidar la salud de los bonaerenses pero nosotros no podemos acceder a los datos y desde el Ministerio de Salud no nos prestan atención”, agregó contra el Poder Ejecutivo provincial.

La legisladora radical denunció que más allá de las dificultades que atraviesa la administración pública por el coronavirus a la hora de adaptarse a los protocolos de atención que demanda la nueva normalidad, en este caso hay “negligencia” de parte de las autoridades. “La pandemia por supuesto que existe, nos golpea a todos, pero no puede ser la excusa de todo”, remarcó. En ese sentido alertó también por “la gente que empezó a descuidar tratamientos de enfermedades como estas que quedaron en segundo plano por el temor al virus”.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense atribuyeron la grave situación a la herencia recibida del gobierno de María Eugenia Vidal: “Cuando la gestión asumió en 2019 se encontró con que no se había realizado la compra anual de drogas oncológicas para abastecer el stock y dar respuesta a los pacientes, además se sumó la imposibilidad de poder comprar por una deuda con proveedores desde mediados de 2018″.

Voceros de la cartera sanitaria agregaron que la medicación que se fue entregando a lo largo de estos meses fue a partir de amparos judiciales que presentaron los pacientes: “La Justicia obliga al Estado a hacer la compra y al proveedor a vender” más allá de lo adeudado.

“Ya se iniciaron los procesos de compra de las principales drogas oncológicas”, informaron y lamentaron “no tener la autonomía para poder solucionarlo”. “Al paciente no le podés decir que presente un amparo en la Justicia, no tiene que funcionar así, pero es una de las peores herencias que se recibió. La situación heredada nos excede”, justificaron.

El Banco de Drogas de la Provincia de Buenos Aires provee medicamentos para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas de manera gratuita. “Tienen cobertura todas las personas que residan en la Provincia de Buenos Aires y no tengan una cobertura de salud (obra social, mutual o prepaga)”, informa el Ministerio de Salud bonaerense en su web oficial.

Sin embargo, en los últimos meses, médicos oncólogos, familiares y los propios enfermos de cáncer denuncian retrasos en la entrega de medicación e incluso que nunca llegan.

Fuente: infobae.com – Matías Russo Coroman