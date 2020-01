Dengue: Analizan dos casos en Bolívar y La Madrid

Un informe emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó la existencia de un caso sospechos y otro probable de dengue en la Región Sanitaria IX. De ésta región depende el Partido de Laprida.

La Directora de Epidemiología de la Provincia de Buenos Aires, Teresa Varela brindó una entrevista a un medio radial de la ciudad de Olavarría donde brindó una serie de precisiones.

Los casos indicó se registraron las localidades de Bolívar y La Madrid. La funcionaria indicó que ambas personas tienen en común, que viajaron a Paraguay donde hay un brote grande.

La enfermedad es ambulatoria, es decir, no necesita internación.

Recomendaciones.

Dado que las altas temperaturas propician la reproducción y propagación del mosquito transmisor de Dengue, fiebre Zika y Chikungunya; las direcciones de Bromatología y Epidemiología ofrecen información sobre medidas preventivas y sintomatología.

Se hace hincapié en adoptar las medidas preventivas para evitar las picaduras de mosquitos, al momento de viajar a provincias o países con circulación de estas enfermedades.

En particular en el caso de la fiebre Zika, las mujeres embarazadas tienen que extremar estos cuidados, ya que el virus conlleva el riesgo de malformaciones congénitas en futuras mamás que contraigan la infección durante el primer o segundo trimestre de gestación.

Si durante el viaje o al regreso se presentan síntomas de alerta (fiebre, dolor muscular o articular, vómitos, malestar general o sarpullido), no automedicarse y consultar inmediatamente al médico.

Cómo prevenir

Los virus del dengue, el zika y chikungunya son transmitidos por el mosquito Aedes Aegypti, que se cría y vive en lugares sombríos y húmedos, por lo que cualquier recipiente con agua estancada es el ambiente ideal para su reproducción. Por eso es importante eliminarlos.

Las cubiertas de automóviles, los tanques de agua, los platos bajo las macetas, los floreros y las plantas en frascos con agua son criaderos muy frecuentes en viviendas, oficinas, escuelas y hospitales.

La principal medida de prevención es evitar la formación de criaderos de mosquitos.

Por ello, se recomienda mantener el orden y la higiene de los patios y terrenos baldíos, mantener el pasto corto, evitar juntar agua de lluvia o, en caso que esto resulte indispensable, no almacenarla por más de tres días cepillando todo el recipiente antes de recoger agua nuevamente, cambiar el agua de los bebederos de animales diariamente, no dejar recipientes sin tapar en el patio, no juntar chatarra y elementos en desuso.

