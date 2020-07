Daños en las instalaciones de San Jorge

Esta mañana a través de la red social oficial de la Subcomisión de Fútbol, los directivos del Club San Jorge denunciaron daños en las instalaciones de su cancha de fútobl.

Escribían: «Muchas veces nos enorgullecemos de ser de un pueblo por «las cosas que no pasan» sin embargo últimamente esas cosas malas que nos eran ajenas se están haciendo costumbre. El ultimo fin de semana encontramos daños en nuestras instalaciones. Cuando decimos «nuestras» nos incluye a todos, porque ¿quien no disfruta de los domingos de cancha?. Para que la vuelta a la Liga de Laprida haya sido una realidad hemos hecho un esfuerzo tremendo, trabajando en las instalaciones, en los papeles de la institución, en lo deportivo, y pidiendo la colaboracion de muchos miembros de la comunidad que han brindado desinteresadamente lo que han podido. Por eso este daño es a todos. Y debemos lamentarlo y repudiarlo todos y esperar que la policía pueda hacer su trabajo y aparezca el autor para que se haga cargo, porque no nos sobra nada y todo cuesta mucho.