Crippa: «se mando sólo, no nos consultó para nada» sobre el Intendente

El proyecto presentado en el recinto del Concejo Deliberante de Laprida en referencia a la aprobación de una tasa especial para financiar un incentivo a empleados municipales basados en grandes empresas y productores de más de 400 hectáreas ha provocado diferentes reacciones no sólo en el ámbito local sino también a nivel nacional.

En declaraciones al medio nacional La Nación, quien realizó una publicación periodística sobre el tema fue el presidente de la Sociedad Rural de Laprida, Luis Crippa.

Según señaló a este medio nacional, el campo no fue consultado sobre esta carga tributaria extra. «Se mandó solo, no nos consultó para nada», dijo sobre el intendente.

Crippa afirmó que no se opone a que se pague un bono, pero criticó que «siempre sale del mismo sector y creemos que no debe ser así». Añadió: «No negamos que nos hayan cuidado (los trabajadores esenciales), pero si el municipio venía con las cuentas ordenadas, ¿por qué no ponen la plata ellos?

«El campo siempre está pagando el 92/93% de la tasa vial, pero no está bien porque venimos de dos años con sequía acá», indicó el dirigente. «Ya tuvimos una pelea porque en febrero pasado nos aumentó 67% la tasa vial para todo el año y nos pareció demasiado el aumento», añadió.

Crippa detalló que al inicio de la pandemia la Rural local, con la cooperadora del hospital, llevó adelante una colecta que permitió recaudar $1,6 millones. Con eso se compró un respirador y otros elementos para atender la situación por el coronavirus.

En el sector agropecuario dicen que la información que les llegó es que el municipio recaudaría con la tasa extra unos $7 millones. En tanto, para las firmas que la intendencia considera de «capitales no lapridenses» la imposición recaería para las empresas de telefonía que operan en la zona, como Cablevisión, la firma de gas Camuzzi y los bancos Nación y Provincia.

En un comunicado, la Sociedad Rural de Laprida dijo que «rechaza el proyecto que el Ejecutivo va a elevar al Concejo Deliberante por considerar que no es constitucional su implementación».

«El bono a los empleados municipales y esenciales no está en discusión, pero después de 180 días de cuarentena el ejecutivo tenía tiempo para pensar en como abonarlo, ¿no es que tenemos una economía ordenada? El sector del campo ya no aguanta más presión tributaria, ¿hasta cuando van a seguir? No tienen otra idea que para tapar sus deficiencias recurren al que invierte y trabaja. Señores de la política y ejecutivo hagan un gesto ustedes también y rebajen sus sueldos», agregó.