Covid19: Paciente de 80 años vuelve a su domicilio para terminar su recuperación

Una de cal y otra de arena para la vecina de 80 años, paciente activa de Covid19, al brindarse el parte de prensa del Dr. Fernando Andreatta, director del Hospital Municipal en la mañana del viernes 10 de julio.

La novedad favorable para ella es que recibió el alta hospitalaria y su recuperación la podrá seguir haciendo en su hogar junto a familiares, la menos grata es que el resultado del test para descartar la presencia de Covid-19 ha sido positiva, por lo cual continúa con partículas del virus en su cuerpo y no puede recibir el alta médica «se realizó un hisopado que dio positivo, por lo que todavía no puede ser considerada recuperada, la carga viral que posee no tiene efecto de contagio y la paciente está en condiciones delalta hospitalaria”, indicaba el Dr. Fernando Andreatta.

Tal cual se adelantó en la primera hora del día de hoy viernes 10, los dos casos en estudio arrojaron resultado negativo, por lo cual Laprida sigue con un caso activo, que como mencionamos en el párrafo anterior comienza su recuperación domiciliario a la espera de un test negativo que le permita obtener el alta definitiva.