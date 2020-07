Covid-19: “estamos en un total de acuerdo que el municipio de Laprida sea solidario»

En la sesión del Concejo Deliberante del miércoles pasado fue aprobado por mayoría la ratificación de la firma del convenio de adhesión al fondo de asistencia municipal para la atención no hospitalaria de pacientes con Covid-19 firmado por el Intendente Municipal Pablo Torres con el Ministerio de Salud de la provincia, teniendo la abstención del interbloque de Cambiemos y la fundamentación llegó a través del concejal Marcos Larsen.

El edil radical detallaba los motivos para tomar esa decisión «estamos en un total de acuerdo que el municipio de Laprida sea solidario y reciba de donde sea, si tienen que ser de ciudades vecinas, si tienen que ser del conurbano, todos somos argentinos y cuando se trata de salud no importa de donde venga, nos abstenemos por cuestiones básicas del convenio y por creer que no era necesario un convenio para llevar a cabo lo que se solicita”.

Previamente había expresaba «comprendemos plenamente la situación que le toca al intendente Torres en este momento y desde su convocatoria para charlar el tema sabíamos que es difícil porque se trata de salud pero por el mismo motivo entendemos que al tratarse de salud y estar declarada la emergencia sanitaria en toda la Argentina, consideramos que no era necesario tener un convenio para recibir pacientes en caso de que lo necesiten, sobre todo porque hay cuestiones que en el convenio no quedan claras y cuando las cosas no están escritas las palabras después se las puede llevar el viento».

En este sentido agregaba «entedemos que este tipo de convenios con convenios marcos para toda la provincia y como mucha veces pasa se arman pensando en el conurbano pero nos queda la tranquilidad de lo las autoridades de región sanitaria han manifestado que estos traslados serán entre la región como lo había pedido hasta el propio intendente Torres”

.