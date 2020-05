Covid-19: Controles a lapridenses que trabajan en otros distritos

El Comité de Seguimiento del Covid-19 en las reuniones de esta semana resolvió ampliar los controles de acceso a nuestra ciudad en una política que se encuadra en la flexibilización hacia el interior de la comunidad y el ajuste sobre quienes llegan a Laprida, con el claro objetivo de cuidar a los vecinos lapridenses que después de más de 60 días no han presentado casos positivos del virus.

Con el objetivo de controlar con mayor firmeza todo lo que viene de las zonas que tienen circulación y atendiendo la apertura hacia el interior, buscando flexibilizar con apertura darle oxígeno a la población con actividades recreativas deportivas y comerciales, el Comité de Seguimiento y tomando importantes decisiones que tienen que ver con intentar evitar la llegada del virus a la ciudad y las mismas fueron anunciadas por el Intendente Municipal Pablo Torres y el Secretario de Seguridad Daniel Bayones.

Uno de los puntos para evitar la llegada es realizar el controlar a los lapridenses que deben realizar su trabajo fuera de la ciudad, si bien existen varios rubros en su mayoría afecta a camioneros y personal de seguridad, tanto policía como servicio penitenciario.

A partir de esta semana aquellos que tengan vinculación laboral con ciudades donde esta confirmada la presencia de circulación del virus deberán utilizar la aplicación Alerta Laprida, mientras que para quienes trabajan en ciudades donde no se haya detectado la circulación será optativa.

Pablo Torres, intendente municipal mencionaba «van a haber nuevos controles para aquellos que lapridenses que tienen que salir del distrito a trabajar en una zona de circulación del virus y debe regresar, esto puntualmente tiene que ver con camioneros que por ahí viajan a Liniers o hacer comisiones o compras a Buenos Aires o La plata, con penitenciarios o policias que trabajan en el distrito de San Martín y otras ciudades con circulación del virus, ellos son persona de riesgo para contraer el virus, por lo cual tendrán un control adicional, en el caso de los penitenciarios que trabajen en cárceles donde no haya casos será por el momento opcional»

El Intendente Municipal Pablo Torres sobre esta aplicación expresaba «va a ser una forma más de control, tuvimos situaciones de camionero que vinieron de Gran Buenos Aires con denuncias que estaba en supermercados o penitenciario que estaba haciendo changas de albañilería, el mejor control lo están haciendo los mismos vecinos» para luego reforzar la idea de que el virus en algún momento llegará a Laprida y que las mayores posibilidades de que pase es a través de alguien que ingrese a la ciudad «lo va a traer a alguien que venga desde afuera y nosotros lo que estamos acá se supone que no lo tenemos pero la persona que viaja y viene de un área sensible tiene que extremar los cuidados es una forma de cuidarse, debemos cuidar a los seres queridos y a toda la comunidad, es una responsabilidad nuestra, no nos gusta tener una persona llamando por teléfono a un policía o camionero para preguntarle la fiebre o si está en la casa, desearíamos estar haciendo otras cosas, pero es la realidad que tenemos hoy y tenemos que la responsabilidad de cuidar a todas y todos los lapridenses»

Por su parte Daniel Bayones aclaraba que se le pedirá a cada camionero que pase por los controles policiales que descarge la aplicación a su celular, aclarando «es una aplicación que sólo georeferencia cuando cuando se presiona el icono correspondiente, en este caso Covid-19, no funciona como GPS hay que desmitificar esta cuestión, no vamos a ver lo que está haciendo el camionero o el policía o el penitenciario»

Los controles serán aleatorios, y al llamarlos se les pedirá que accionen el icono de la aplicación del coronavirus y esa acción determina en que lugar esta la persona en ese momento, sin saber donde estuvo antes o donde estará después.