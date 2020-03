Coronavirus: Siete mujeres lapridenses esperan su regreso al país

Laprida espera por siete mujeres que el COVID-19 ha dejado en diferentes países del mundo, todas ellas viajaron con diferentes ilusiones, a disfrutar, y si por supuesto de vacaciones, con esfuerzo y como consecuencia de su trabajo tuvieron esa posibilidad de viajar a otros países del continente americano.

Hoy el destino y esta epidemia mundial las ha dejado a la espera de algún vuelo que llegue a buscarlas o algún vuelo que tenga como destino la Argentina para regresar y estar con los suyos, es decir estar con nosotros porque eso somos, una ciudad pequeña del interior del país donde todos nos conocemos y nos alegramos de las lindas noticias de nuestros vecinos y también nos entristece cuando las mismas no son las deseadas.

Cuando partieron, el Coronavirus era prácticamente una historia de un solo país o quizás de alguno de Europa, el desenlace actual de la pandemia los encontró imprevistamente lejos de su patria, lejos de su gente y ese rápido desenlace de la enfermedad las dejo sin vuelos y a todas con más de 10 días sin poder conseguir un pasaje para regresar.

Son víctimas de una guerra mundial contra un desconocido que nos hace reflexionar y pensar, nos hace considerar cosas que nunca antes nos hubiéramos imaginado y por ahí nos hace reaccionar sin pensar lo que decimos o hacemos.

Es el momento de parar la pelota y avanzar entendiendo que quienes se encuentran en algún lugar del mundo y son lapridenses, deben volver a casa, cuidándose ellos y cuidándonos a nosotros, pero volver a casa con ellos y nosotros tomando los recaudos para que nada pase.

Laprida ha tenido la suerte de que quienes pudieron regresar en tiempo y forma se encuentran bien y no sientan síntomas de la enfermedad, ellos mientras viajaron tomaron sus recaudos al momento de trasladarse en los diferentes países y sin dudas quienes faltan volver también lo están haciendo.

Durante este domingo nos comunicamos con ellos, con Antonela en Quito, con Marilin y Lorena en Cuzco y con las dos Mercedes, Graciela y Ana María en La Habana, todas ellas se encuentran en buen estado y con realidades diferentes y las siete deseando el aviso de Cancillería de volver a casa.

En los tres países, Ecuador, Perú y Cuba el aislamiento es casi similar a la Argentina, poco tiempo en la calle y en el caso de Perú con algo más de rigurosidad.

LAPRIDENSE EN ECUADOR

Antonela nos cuenta “viaje el 10 de enero a Perú, estuve un mes, anduve por Colombia y llegue a Quito como última escala donde iba a estar dos o tres días para volver a Lima para tomar mi vuelo el día 27 de marzo, no pude salir de Quito y estoy acá desde hace 15 días estoy intentando de que la Embajada nos avise si hay vuelo o por lo menos nos digan una fecha”

Ella pasa esta cuarentena en un Hostel y forma parte de un grupo de aproximadamente 400 argentinos en Ecuador que esperan regresar “acá podemos salir de 5 de la mañana a 14 horas” terminaba diciendo Antonela “cuando sabía ni lo que era el Coronavirus, estuve viajando tres meses sin saber que era y llego a Quito y me entero que me tengo que quedar en cuarentena para cuidarnos”.

LAPRIDENSES EN PERU

Marilin y Lorena están en Cuzco, Perú con una situación preocupante ya que en el país está declarado el estado de sitio y la situación de los extranjeros es compleja “las calles están militarizadas, no se puede circular de a dos personas y si salís del Hostal tenés que decir a dónde vas y la policía te interroga en cada esquina” contaban a LapridaWeb

En otro momento ellas nos decían “tomamos todos los recaudos antes de salir, averiguamos todo sobre el Coronavirus y nos dijeron que no había problemas, estando acá se desato todo, teníamos pasaje para volver el 21, después de 10 días seguimos sin poder movernos de Cuzco, nos hemos cansado de llamar a Embajada y Cancillería y no atiende nadie solo nos hacen hacer planillas, hay gente en situación de calle y no contestan nada, nos ayudamos entre todos los argentinos que estamos acá, somos unos 470 aproximadamente, hay gente grande que no tiene medicación, la lista se arma por amiguismo”

Marilin ante mensajes de mala onda de algunas personas nos contaba “duelen porque uno hizo un esfuerzo para hacer este viaje, estuve un año pagándolo, no soy rica ni les vamos a llevar ningún virus a Laprida, hace 15 días que estamos de cuarentena y ningún argentino ha tenido síntomas, necesitamos de la buena onda, cuando llegue sabemos que tenemos que hacer los 15 días de aislamiento como todos los que han regresado del exterior, necesitamos que nos tiren buena onda, que nos den ánimo”

LAPRIDENSES EN CUBA

En La Habana, Cuba se encuentran cuatro vecinas lapridenses, Mercedes 1, Mercedes 2, Ana María y Graciela, ellas debían regresar a nuestro país el 22 de marzo. Ellas habían partido en un viaje con una agencia de turismo el 8 de marzo de Argentina “estamos cuidadas por nuestra agencia y en un Hotel del cual no podemos salir y cumpliendo todo lo que nos dicen, en el hotel somos 86 argentinos” nos contaba Mercedes y como Antonela, Lorena y Marilin esperan un pronto regreso a casa.