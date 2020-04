Coronavirus: Quienes lleguen de ciudades con transmisión local deberán aislarse 14 días

El registro de lapridenses en el exterior, que tiene el Gobierno Municipal alcanza a dos personas, lo cual el número de personas en aislamiento en las últimas jornadas ha aumentado en Laprida, por aquellos que llegan desde diferentes ciudades del país donde se ha detectado circulación local del virus.

Esto fue adelantado hace varios días por parte del Ministerio de Salud de la Nación y son algo menos de 50 los distritos incluidos en dicha lista y que al arribar a su destino de ciudad deben realizar la cuarentena obligatoria de 14 días bajos los controles sanitarios correspondientes.

En nuestra ciudad dichos controles de seguimiento de cumplimiento de cuarentena y de síntomas son realizados en forma presencial y/o telefónica por parte de médicos del Hospital Municipal «Pedro Sancholuz» y quienes arriban de esas ciudades deben informar su llegada al 107 como también son detectados en los controles de acceso a la ciudad por parte de personal de seguridad local.

Además debemos indicar que entre esas ciudades se encuentran Capital Federal y La Plata, dos ciudades donde habitan numerosos lapridenses que se encuentran estudiando o trabajando y que posiblemente encuentren en Laprida un mejor lugar para enfrentar esta pandemia con una mayor contención que en las grandes urbes urbanas.

Por eso el número puede ir incrementándose en las próximas semanas como también por la incorporación de otras ciudades que puedan aparecer con circulación local del virus y ahí es donde jugará la responsabilidad social individual y colectiva no sólo de quienes llegan a Laprida sino también de sus familiares que vivan en la ciudad para cumplir con las disposiciones sanitarias exigidas y evitar la propagación del virus en la comunidad.

El listado de ciudades ha sido informado en los partes oficiales del Gobierno Municipal y lo adjuntamos para que todos los lapridenses lo tengamos en cuenta para saber como actuar en caso de recibir algún familiar o conocer a alguien que llegue de esos lugares y avisar a las autoridades correspondientes a través del llamado al 107.

Ciudad de Buenos Aires Alte. Brown Avellaneda Berazatagui Berisso Brandsen Campana Cañuelas Ensenada Escobar Esteban Echeverría Exaltación de la Cruz Ezeiza Florencio Varela Gral. Las Heras Gral. Rodríguez Gral. San Martín Hurlingham Ituzaingó José C. Paz La Matanza Lanús La Plata Lomas de Zamora Luján Marcos Paz Malvinas Argentinas Moreno Merlo Morón Pilar Presidente Perón Quilmes San Fernando San Isidro San Miguel San Vicente Tigre Tres de Febrero Vicente López Zárate Chaco Santa Fé Córdoba Ushuahia

¿ Que deben hacer ?

A partir de ahora, las mismas deberán mantener aislamiento obligatorio durante 14 días desde su arribo a la ciudad y cumplir con las siguientes indicaciones: Permanecer en forma estricta en su domicilio; no recibir visitas; no tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de un metro); no compartir utensilios de cocina ni mate; utilizar elementos de aseo en forma exclusiva; lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente; al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar pañuelo descartable y desechar inmediatamente y ventilar los ambientes.