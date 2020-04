Coronavirus: Nuevo caso en estudio en Laprida

Hace instantes el Director del Hospital Municipal, Dr. Fernando Andreatta, confirmó el segundo caso de estudio del día -16 abril-, en este caso un paciente de sexo masculino de 74 años de edad, con factores de riesgo que presenta una patología de neumonía, por lo cual se activa el protocolo del covid-19

En el informe se destacó que el paciente se encuentra en buen estado general, al igual que la paciente en estudio de esta mañana, las muestras están en Azul y estamos a la espera de sus resultados para poder finalmente confirmar o descartar la presencia del Covid.-19.

El titular del centro de salud local puntualizaba además que «dentro de esta dinámica hoy -jueves 16- ingresaron 6 personas al proceso de aislamiento, algunos llegados desde La Plata y se incorporan junto a familiares radicados en nuestra ciudad.

No existen contactos entre las dos personas que ingresaron en casos de estudio en nuestra ciudad, esta persona tampoco tiene lazo epidemiologico que haya estado en el exterior o en contacto con ciudades de circulación del virus, ingresando en este caso por ser un paciente de riesgo y el protocolo establece desde el 30 de marzo que ante la presencia de una patología como la mencionada entra en el rango de estudio.

«Los integrantes de las familias de las dos personas cumplen su aislamiento en su domicilio y en caso de resultar los estudios negativos automáticamente salen de ese aislamiento y en caso de ser positivo continúan con los 14 días» agregaba Andreatta.

En referencia a la situación en general en la ciudad ante la aparición de los primeros casos en estudios, el director del Hospital indicaba «no cambia nada mientras no haya resultados, ahora son casos que se estudian cumpliendo el protocolo del Ministerio de Salud, se esta tomando una buena medida de que personal de salud ante cualquier síntoma entra en estudio pero no debemos pensar en otra cosas hasta que no tengamos los resultados que por suerte los tendremos juntos porque fueron enviados de esa manera a la ciudad de Azul».