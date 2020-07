Concejales apoyaron la aprobación de la ley de fibrosis quística

El proyecto de Ley que lucha contra la fibrosis quística, que actualmente está en el Senado nacional, tuvo su apoyo desde el Concejo Deliberante de Laprida en su sesión del miércoles 22 con el total apoyo de los legisladores locales.

Esta ley establece mecanismos que agilizan y facilitan la cobertura y realización de los tratamientos requeridos por aquellas personas que padecen la enfermedad, habiéndose visibilizado esta problemática en nuestra ciudad por la lucha de la familia de Marlene, lapridense que padece esta enfermedad.

El proyecto fue presentado por el bloque de concejales del Frente de Todos y fue aprobado por unanimidad, en el mismo se le solicita al Congreso de la Nación sancione la normativa, para regular un plan integral de protección, asistencia y tratamiento integral de quienes padecen fibrosis quística.

La fibrosis quística es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes. Y es una enfermedad potencialmente mortal, con un tratamiento de rehabilitación complejo, riguroso y delicado, que además produce un impacto psicológico y altera la forma de vida de toda la familia y de la persona que padece la mencionada enfermedad.

La familia de Marlen es abanderada en esta lucha y al aprobarse en el Concejo Deliberante este proyecto mostraron su alegría y agradecimiento en las redes sociales «En el día de hoy el HCD de mi ciudad tuvo sesión y en su agenda trataron la Ley de Fibrosis Quistica, dieron su apoyo y vi gran interés, todos estaban informados, me encanto ver la empatia y el compromiso no solo por nuestra hija, si no por todos aquellos que están en la espera de que mañana la espera del #quesealey se convierta en #esley. MARLENE vio la sesión y se puso feliz, fueron muy lindas sus palabras de aliento y aquellos que la conocen, la definieron tal cual es, fuerte, consciente, vivaz, sonriente, feliz… gracias Estefania, Viviana, Evangelina, Marcos, Mauro. gracias a todos por no pensar en un numero.

yesi y facu, papas de Marlene» escribía en su muro de facebook Yesica Juárez.

Hace instantes la familia de Marlene recibieron con agrado la aprobación del Senado que convirtió en ley la iniciativa que declara de interés nacional la lucha contra la fibrosis quística.