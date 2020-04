“Con guitarra prestada y un celular, grabe mis propios temas en casa»

Casi sin buscarlo, casi sin pensarlo, este período de cuarentena en plena pandemia por el Covid-19, llevó a un joven lapridense Joaco Llambias, a reflejar en la música su manifestación artística, subiendo canciones en el canal de Yotube Joaque.

Radicado en la ciudad de Buenos Aires, donde estudia la carrera de Psicología, en uno de estos días de encierro, preparo su teléfono y con guitarra prestada comenzó a ponerle música a sus propias letras, aquellas que empezó a escribir a los 14 años, como una manera de expresarse sobre lo que le pasaba.

“Empecé a tocar música a los 14 años cuando me compre la primera armónica, creamos una banda con amigos Los de Palo, y llegamos a tocar en varios eventos como el Aniversario de Laprida, cumples y en la Fiesta de la Primavera” nos contaba a LapridaWeb.

A medida que iba creciendo y aprendiendo a componer música con su guitarra y hacer sentir sus primeros acordes se fue dando cuenta que se sentía mucho más cómodo como solista tocando su música y cantando sus letras.

“Desde los 14 me la pase escribiendo, como una manera de expresarme sobre lo que me pasaba, nunca pensé en hacer nada, siempre fueron versiones de las cuales algunas fueron quedando, otras olvidando porque no me gustaban” nos contaba a través de sus audios por WhatsApp

Sobre porque fue este el momento elegido para grabarse y subir su música al canal de Youtube nos decía “sentí que en cierta medida tenía que hacer algo y ponerlo a disposición de aquellos que no la están pasando bien, canciones que me ayudan día a día cada vez que las canto y por ahí también les pueden venir bien escuchar a otros”

Las canciones fueron grabadas con el teléfono, “algo caradura, hay algunas desafinaciones, podría haber ido a un estudio pero encontré en casa la manera más sincera, linda y personal de ofrecer mi música, mi arte” nos dice con una leve sonrisa pero sirve como me decía una amiga “para darse cuenta que en la cuarentena también pueden surgir cosas buenas”,

Al final destaco la iniciativa por parte del municipio de Laprida, de darle un espacio y además generarlo para quienes quieren desarrollar actividades culturales, haciendo referencia al Complejo Municipal de las Artes, así “los chicos pueden desarrollar cualquier tipo de manifestación artística”

ALMOHADON – JOAK

Son muchas de las canciones que hicieron de mi vida un lugar más habitable. Almohadon es un humilde acto de resistencia.

Sus temas: Vuelan bombas, Naturaleza muerta, Culini, Ranchando, 97, El tiempo pasa, Margaritas, Ahora el frío, Restos de mí, Diez segundos de silencio.

La foto es de Bauti Filgueira, que tiene un montonazo de ver en todo esto.