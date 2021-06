Colón goleó a Racing y logró el primer campeonato de su historia

Colón de Santa Fe salió campeón por primera vez en su historia, al vencer en la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol a Racing Club por 3 a 0, en el estadio San Juan del Bicentenario.

Los goles del «Sabalero», que con la corona se clasificó también a la Copa Libertadores 2022, fueron anotados por Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Alexis Castro, a los 13, 26 y 41 minutos de la segunda etapa, respectivamente.

Durante el primer tiempo se corrió mucho, se jugó poco y se notó a dos equipos con la presión de no equivocarse, aunque en medio de esa incertidumbre Colón fue el que hizo mejor las cosas.

Sin llegar a ser profundo y con poca claridad al momento de definir las jugadas en el último tramo del campo, el «Sabalero» impuso sus condiciones en el partido.

El sector derecho del ataque fue el lugar donde el equipo dirigido por el técnico Eduardo Domínguez se sintió más cómodo, con Cristian Ferreira como actor principal, a quien se le sumaron Alexis Castro y Cristian Bernardi.

La «Academia» no pudo imponer su juego, perdió el mediocampo, no logró tener a un conductor claro y se vio superado en el sector izquierdo en donde Ignacio Piatti y Lucas Orban no lograron hacerse fuertes.

Los delanteros Darío Cvitanich, Enzo Copetti y Tomás Chancalay estuvieron lejos del arco en un esquema en el que el equipo de Juan Antonio Pizzi se dedicó a aguantar a Colón e intentar salir de contragolpe, algo que no consiguió.

En los primeros minutos de la segunda mitad Colón bajó la intensidad mostrada en los primeros 45 con una buena labor de La «Academia» en tratar de anular a su rival, aunque con el déficit de generar juego propio.

Hasta que a los 12 minutos un centro desde la derecha de Facundo Mura encontró a Aliendro, sin marca, que definió de primera para abrir el marcador en favor del conjunto santafesino.

Con el triunfo parcial, Colón empezó a conseguir más espacios para imponer su juego, volvió a hacerse dueño del partido y a base de un claro juego colectivo logró aumentar la diferencia con un tanto de Cristian Bernardi.

El «Sabalero» siguió como claro protagonista del juego, dejó sin respuestas a Racing y selló el resultado con el tercer gol a favor anotado por Alexis Castro.

El equipo de Eduardo Domínguez fue el que siempre intentó jugar, el que salió desde el inicio concentrado y convencido de querer conseguir el título, algo que Racing no pudo hacer en ningún tramo del partido.

De esta manera el conjunto de Santa Fe, claro ganador del certamen, logró el primer título de su historia y en diciembre tendrá la chance de sumar otra estrella cuando enfrente a Boca Juniors, ganador de la pasada Copa Diego Maradona, en el marco del «Trofeo de Campeones».