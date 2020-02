Chiqui Abecasis llega con su humor a La Madrid en el 130 Aniversario

El próximo 14 de febrero General La Madrid conmemorará su 130° aniversario por ello se han organizado distintas actividades. Las propuestas que iniciaron el domingo con el triatlón “Actitud Baraboglia” tendrán continuidad durante el fin de semana.

El viernes -desde las 9:30- se llevará a cabo el acto oficial con la colocación de la ofrenda floral a los fundadores de La Madrid y la cuestión protocolar en el Monte Laplacette.

El sábado, en el La Madrid Golf Club, se disputará el torneo “130° Aniversario” en la modalidad 18 HMP. Mientras que el domingo, a las 9:30, en el mismo predio, se desarrollará un torneo regional de Footgolf.

La parte recreativa de los festejos se harán el domingo 16 en el balneario Eduardo Baraboglia con una nutrida agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas, entre ellas la presentación de «El Circo de las Variedades».

Desde las 9:30, en el Parque Gil López iniciará el festival de destrezas criollas coordinada por la familia Sapssone. El comienzo será con una importante prueba de rienda libre (8 tambores a 8 metros con inscripción gratis, que entregará premios a los seis primeros puestos; a continuación se desarrollará el “Clásico” 6 tambores a 10 metros, la inscripción tiene un costo de $ 600 y se entregarán premios a los tres primeros; más tarde se hará una prueba de rienda para Damas con inscripción gratuita que entregará casi 5 mil pesos en premios a las ganadoras.

Por la tarde se hará la “Carrera con el cuero”. La inscripción fue limitada a 16 parejas; la inscripción es gratuita y repartirá premios a los dos primeros.

Luego llegarán los espectáculos más esperados, los “Desafíos”: Nicolas Borri (Tedin Uriburu) en un cuatriciclo Vs. “La Colorada” de Francisco Ameri (Gral. La Madrid); el cuatriciclo con el cuero Vs. caballo con el cuero; Marcos Huici en su moto Vs. “La Ruanita” de Carlitos Avelenda (Azul). Por último se realizará la revancha y gran desafió entre la moto de Alfredo Pérez Vs. “El Alazan» de Beto Soler (Azul)

Desde las 10 de la mañana se hará se realizará el Torneo Regional de Tejo 130 Aniversario. La actividad será para categorías Libre y Principiantes. Además de los competidores locales se contará con la presencia de representantes de Coronel Suárez y Coronel Pringles. La inscripción no tiene costo y se realizará al momento de iniciar el torneo.

Por la tarde, en el arenero, se realizará un torneo cuadrangular de Newcom Beach organizado por la Dirección de Deportes.

Entretanto, en el piletón y el solárium se colocarán toboganes acuáticos, se realizará una nueva instancia del La Madrid Juega que entregará 200 mil pesos a las instituciones participantes. Además habrá intervenciones de artistas y sobre el escenario un espectáculo infantil.

Más tarde, sobre el escenario central se presentará Jorge Manarino (Folclore), Chiqui Abecasis (Humor), Los Chaza (Folclore) y Julián Bruno -ex vocalista de “Los Totora”- con un show de cumbia y cuarteto.

Fuente: infogl.com.ar