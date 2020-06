Catdi «Mariana Britos»: hoy cumple 10 años como Centro de Atención Temprana

Hoy 15 de junio, hace 10 años que el Servicio se independizó de la Escuela Especial pasando a ser un Centro de Atención Temprana y no un Servicio Agregado.

HISTORIA

Las gestiones por lograr la autonomía en todos los niveles (administrativo y pedagógicos) comenzaron en 1993 y después por diferentes motivos no se logró avanzar en este sentido. En 2004 fue inaugurada una sala de atención en la localidad de San Jorge e impulsado por la Inspectora en turno, fue presentado por segunda vez el expediente hasta ser oficializado durante esta semana.

El Centro de Atención Temprana comenzó a funcionar a un 27 de septiembre de 1990 (cumpliría 30 años) y a medida que fue transcurriendo el tiempo su matrícula tuvo un sensible incremento. A partir de esta tendencia que tuvo como líneas la seriedad, el compromiso y la calidad profesional de su personal en todas las etapas, se comenzó a percibir la necesidad de crear un servicio aparte independizado de la escuela, y eso se cumplió en la mitad de la semana que finaliza, relató su flamante Directora designada Graciela Ramos.

La entidad comenzó a funcionar con la siguiente grilla de personal: Gabriela Ramos (directora), Nancy Bustamante, Verónica Balcedo y María Cepeda (Maestras Estimuladoras), Mariana Fernández (Asistente Social) y Graciela Rodríguez O´ Connor (Asistencia Educacional), Mabel Calvani (Auxiliar). Por ese entonces quedaron cargos a cubrir que se hicieron semanas después.

Los niños que allí se atienden llegan con el diagnóstico de un médico, derivado por una problemática de salud como puede ser una patología orgánica o por trastornos de desarrollo o por pautas madurativas que no se cumplen.

El Catdi atiende niños con riesgo orgánico que se indica en el párrafo anterior y niños con riesgo ambiental, que por diferentes motivos no pueden ir cumpliendo con esas pautas del desarrollo y que se da cuando su medio familiar no lo favorece. En este sentido no tienen que ver los recursos económicos y carencias de afecto.