Municipal

Carnavales: todos los ganadores de los Concursos

Se entregan más de 100 mil pesos en premios a instituciones y vecinos

febrero 21, 2021

En la tarde del domingo en el Complejo Municipal El Paraíso se realizó el cierre de Carnavales 2021 en forma parcial ya que la lluvia impidió la terminación del show de Cautivos y la Quema del Rey Momo como la lectura de su testamento.

En la zona del escenario La Loma se alcanzó a mencionar la totalidad de los ganadores de premios en las diferentes categorías y modalidades y se pudo disfrutar de algunos temas de Cautivos con todo su ritmo de Carnaval.

La intensa lluvia obligó a la suspensión de la jornada y los ganadores de premios deben concurrir al Complejo Municipal de las Artes para retirar su certificado de premio y en los próximo días se informará cuando será le día de cobro de los mismos.

El listado de ganadores de premios es el siguiente:

CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 2 METROS)

FORKY………………………………………. $ 15.000 MATEO BERTELLYS

GEKKO………………………………………. $ 12.000 LUDMILA GÓMEZ TORRES

ROBOT MÁGICO…………………………… $ 8.000 COLONIA ORLANDO PESOA

MÁSCARAS FELICES…..…………………. $ 6.000 COLONIA ORLANDO PESOA

MENCIÓN: MÁSCARAS – MENCIÓN $ 1000 ROCÍO MARTEL

CATEGORÍA INFANTIL (DE 2 A 4 METROS)

HOCKEY LILÁN……………………………………… $ 18.000 AMONG USSUBCOMISIÓN DE HOCKEY DEL CLUB LILAN

CONEJITA DE LA HUERTA…………………………..$ 15.000 TOMÁS BERTELLYS Y PÍA BERTELLYS

EL REY DEL CARNAVAL…………………………..$ 12.000 FLIA. DE EMILIA PÉREZ

CAZADOR DE FELICIDAD…………………………$ 8.000 VALERIA CHAPARRO E HIJOS

CATEGORÍA ADULTOS (HASTA 2 METROS)

LA VACA LOLA Y PERCHERÓN…. $ 15.000 DORA GIMÉNEZ

JUNTA MÉDICA (COLONIA RENACER)……… $ 12.000

NICO Y MARGARITA (COLONIA RENACER)…. $ 8.000

BAILARINA…….. $ 6000 ANALÍA VENECIANO Y BERTA GAITÁN

HEI-HEI………. $ 4000 JOSÉ BRAVO Y GRACIELA CARDOSO

PAPATUANUKU………. $ 4000 MARIAN UGALDE

MENCIONES

DOCTOR – SÚPER HÉROE…….. $ 2000 MALENA PALAHY Y TOMÁS PALAHY

LAS 4 ESTACIONES…………….. $ 2000 HOGAR SAN VICENTE DE PAUL

RARURE………………………………. $ 2000 CRISTIAN ALEJO CASTRO

JACK…………………………………….. $ 2000 JORGELINA GARCÍA

ARCO IRIS………………………….. $ 1000 ROSANA CORREA DE PÉREZ

CATEGORÍA ADULTOS (+ DE 2 METROS)

PROMO 2021…………………………………… $ 18.000 GROOT

CLUB LILÁN……………………………………..$ 18.000 EL QUIJOTE DE LA MANCHA

CLUB JUVENTUD………………………….. $ 15.000 EBE

CLUB PLATENSE……………………………. $ 15.000 MAR DE LA ESPERANZA

CARLITOS…………………………………….. $ 12.000 MARCELO CÁRDENAS

UMI DE CARNAVAL………………………… $ 8.000 BIBLIOTECA MEMPO GIARDINELLI

LA CORSOMULA ECOLÓGICA…………..$ 6.000 VALENTINA GÓMEZ MÉNDEZ

MENCIONES DE $ 2.000

PITUFOS FLIA. VIDAL-MOLINA

EL ESPÍRITU DE CARNAVAL FLIA. BERARDI

BOB ESPONJA ANDRÉS ERROBIDART – JUAN CRUZ ERROBIDART – FAUSTINA ERROBIDART

MÉDICO MEDIEVAL ANA M. DUFFAU

CONCURSO DE VIDRIERAS

ESCUELA AGRARIA Nº 1………………………………………$ 18.000

PROMOCIÓN 2021……………………………………………… $ 15.000

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL DISCAPACITADO……… $ 13.000

CLUB ATLÉTICO PLATENSE………………………………. $ 12.000

JARDÍN GIRASOLES Nº 902 – SAN JORGE…………… $ 12.000

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA “EL CARDENAL”………$ 10.000

MENCIONES CONCURSO DE VIDRIERAS

GANADORES DE $ 4.000

SOCIEDAD DE FOMENTO DE SAN JORGE

CENTRO DE DÍA SAN FRANCISCO DE ASÍS

BIBLIOTECA MEMPO GIARDINELLI4. CLUB ATLÉTICO SAN JORGE

SOCIEDAD ESPAÑOLA

CLUB ATLÉTICO JORGE NEWBERY

TOTAL DE PREMIOS EN VIDRIERAS $ 108.000

COMERCIOS $ 12.000

COMERCIO DE VIDRIERA GANADORA: $ 3000

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