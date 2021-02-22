Municipal
Carnavales: todos los ganadores de los Concursos
Se entregan más de 100 mil pesos en premios a instituciones y vecinos
En la tarde del domingo en el Complejo Municipal El Paraíso se realizó el cierre de Carnavales 2021 en forma parcial ya que la lluvia impidió la terminación del show de Cautivos y la Quema del Rey Momo como la lectura de su testamento.
En la zona del escenario La Loma se alcanzó a mencionar la totalidad de los ganadores de premios en las diferentes categorías y modalidades y se pudo disfrutar de algunos temas de Cautivos con todo su ritmo de Carnaval.
La intensa lluvia obligó a la suspensión de la jornada y los ganadores de premios deben concurrir al Complejo Municipal de las Artes para retirar su certificado de premio y en los próximo días se informará cuando será le día de cobro de los mismos.
El listado de ganadores de premios es el siguiente:
CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 2 METROS)
FORKY………………………………………. $ 15.000 MATEO BERTELLYS
GEKKO………………………………………. $ 12.000 LUDMILA GÓMEZ TORRES
ROBOT MÁGICO…………………………… $ 8.000 COLONIA ORLANDO PESOA
MÁSCARAS FELICES…..…………………. $ 6.000 COLONIA ORLANDO PESOA
MENCIÓN: MÁSCARAS – MENCIÓN $ 1000 ROCÍO MARTEL
CATEGORÍA INFANTIL (DE 2 A 4 METROS)
HOCKEY LILÁN……………………………………… $ 18.000 AMONG US— SUBCOMISIÓN DE HOCKEY DEL CLUB LILAN
CONEJITA DE LA HUERTA…………………………..$ 15.000 TOMÁS BERTELLYS Y PÍA BERTELLYS
EL REY DEL CARNAVAL…………………………..$ 12.000 FLIA. DE EMILIA PÉREZ
CAZADOR DE FELICIDAD…………………………$ 8.000 VALERIA CHAPARRO E HIJOS
CATEGORÍA ADULTOS (HASTA 2 METROS)
LA VACA LOLA Y PERCHERÓN…. $ 15.000 DORA GIMÉNEZ
JUNTA MÉDICA (COLONIA RENACER)……… $ 12.000
NICO Y MARGARITA (COLONIA RENACER)…. $ 8.000
BAILARINA…….. $ 6000 ANALÍA VENECIANO Y BERTA GAITÁN
HEI-HEI………. $ 4000 JOSÉ BRAVO Y GRACIELA CARDOSO
PAPATUANUKU………. $ 4000 MARIAN UGALDE
MENCIONES
DOCTOR – SÚPER HÉROE…….. $ 2000 MALENA PALAHY Y TOMÁS PALAHY
LAS 4 ESTACIONES…………….. $ 2000 HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
RARURE………………………………. $ 2000 CRISTIAN ALEJO CASTRO
JACK…………………………………….. $ 2000 JORGELINA GARCÍA
ARCO IRIS………………………….. $ 1000 ROSANA CORREA DE PÉREZ
CATEGORÍA ADULTOS (+ DE 2 METROS)
PROMO 2021…………………………………… $ 18.000 GROOT
CLUB LILÁN……………………………………..$ 18.000 EL QUIJOTE DE LA MANCHA
CLUB JUVENTUD………………………….. $ 15.000 EBE
CLUB PLATENSE……………………………. $ 15.000 MAR DE LA ESPERANZA
CARLITOS…………………………………….. $ 12.000 MARCELO CÁRDENAS
UMI DE CARNAVAL………………………… $ 8.000 BIBLIOTECA MEMPO GIARDINELLI
LA CORSOMULA ECOLÓGICA…………..$ 6.000 VALENTINA GÓMEZ MÉNDEZ
MENCIONES DE $ 2.000
PITUFOS FLIA. VIDAL-MOLINA
EL ESPÍRITU DE CARNAVAL FLIA. BERARDI
BOB ESPONJA ANDRÉS ERROBIDART – JUAN CRUZ ERROBIDART – FAUSTINA ERROBIDART
MÉDICO MEDIEVAL ANA M. DUFFAU
CONCURSO DE VIDRIERAS
ESCUELA AGRARIA Nº 1………………………………………$ 18.000
PROMOCIÓN 2021……………………………………………… $ 15.000
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL DISCAPACITADO……… $ 13.000
CLUB ATLÉTICO PLATENSE………………………………. $ 12.000
JARDÍN GIRASOLES Nº 902 – SAN JORGE…………… $ 12.000
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA “EL CARDENAL”………$ 10.000
MENCIONES CONCURSO DE VIDRIERAS
GANADORES DE $ 4.000
SOCIEDAD DE FOMENTO DE SAN JORGE
CENTRO DE DÍA SAN FRANCISCO DE ASÍS
BIBLIOTECA MEMPO GIARDINELLI4. CLUB ATLÉTICO SAN JORGE
SOCIEDAD ESPAÑOLA
CLUB ATLÉTICO JORGE NEWBERY
TOTAL DE PREMIOS EN VIDRIERAS $ 108.000
COMERCIOS $ 12.000
COMERCIO DE VIDRIERA GANADORA: $ 3000