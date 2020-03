Camionero lapridense destaca gesto de policía y bomberos de La Madrid

En La Madrid se colocaron distintos retenes para realizar el control en los accesos a la ciudad y las localidades. Todos los días se viven experiencias distintas cuentan quienes allí cumplen su tarea.

En las últimas horas, a través de las redes sociales, se conoció la historia de un camionero que recibió ayuda por parte de Bomberos y Policías.

El “Ruso” Wagner escribió a través del Facebook: “Hoy quiero hacer público, un gesto enorme para con los transportistas…Que pasábamos por el segundo control en ruta 86 saliendo de Gral La Madrid dirección a Daireaux .

Siendo las 22.00hs me tocó pasar por ahí. Ya me habían hecho el control de rutina a la altura del Balneario por este gran problema que genera esta pandemia del coronavirus.

Llegando al otro control antes mencionado me vuelven a parar. Un personal de Bomberos y un agente policial y tuvieron la empatía y preguntarme si había cenado, respondiendo que no. Y que por la hora comercial ya no se podía conseguir nada para cenar.

Y aparte no se piensan los comerciantes a la vera de la distintas rutas que los transportistas somos seres despreciables que no tenemos derecho a poder comer, bañarnos, etc… Ya que en horarios que están dispuestos por los Municipios no te dejan entrar a comprar las cosas que necesitamos o tienen cerrado.

Entonces estas 2 personas van hasta la casilla y me dan la vianda eso habla muy bien de estas personas a la cual les agradezco de corazón ese enorme gesto.

Y pienso que distinto sería el mundo si uno pensará en el prójimo…

Por que somos discriminados los Transportistas.

Pero el común de la sociedad no sabe la cantidad de materia prima que mueve el transporte para que no les falte a la Argentina toda los insumos para que todos puedan comer, higienizarse, vestirse y así infinidad de cosas puedo nombrar… Como lo más típico del Argentino comer un asado , pero antes de vos lo disfrutes paso primero por nuestros Camiones.

Perdón por hacer mi descargo a raíz de este gran gesto de las personas que mencioné…

La historia no concluyó allí. Horas más tarde el mismo transportista regresaba a Laprida y al pasar por el reten dejó una donación para quienes allí estaban y en agradecimiento al gesto inicial.

Horas después destacaba también en su red social de facebook los nombres «Leandro Germán González agente policial y Lucas Sebastián Viera del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gral La Madrid … anoche supe sus nombres, reiteró las gracias.»