Caminan de Monte Hermoso a la Rosada para pedir justicia por Katherine Moscoso

Ezequiel Moscoso, junto a un amigo, emprendió una cruzada en su pedido de justicia por el femicidio de su sobrina Katherine, ocurrido hace cinco años en Monte Hermoso, en el marco de un caso cargado de intriga y que desató no solo una pueblada en la localidad balnearia, sino también el linchamiento de Juan Carlos “Canini” González, asesinado horas después de encontrar el cuerpo de la adolescente de 17 años.

Desde ayer Ezequiel y Jonathan Ciro comenzaron una caminata hasta Buenos Aires donde la intención es llegar hasta la Casa Rosada y ser recibido por el presidente Alberto Fernández, para exponer la angustia que vive, teniendo en cuenta que el crimen de la joven aún sigue impune.

Esta tarde ambos se encontraban en Tres Arroyos, en donde hicieron una parada para pasar la noche en carpa. En contacto con LU 24 Ezequiel dijo que tiene previsto llegar entre lunes y martes a Capital Federal. Le agradeció a la comunidad de Tres Arroyos por el buen recibimiento y a los medios de comunicación por hacer eco de este pedido.

Contó que “la idea surgió de que vimos a un padre que había fallecido un hijo y el hizo 400 kilómetros para que lo atiendan funcionarios de Buenos Aires y me planteó que eso era factible para a hacer”. También comentó que no tuvieron problemas con los controles policiales por la pandemia del coronavirus debido a que no ingresan a los pueblos y se quedan al costado de la ruta. “Vamos tranquilos y firmes convencidos de que lo que nos propusimos lo vamos a lograr”, expresó Ezequiel.

Avances en la causa

Ezequiel y su madre son querellantes de la causa que investiga el asesinato de Katherine Moscoso. Aseguró que hace 4 años y 7 meses que no tenían los legajos reservados, que es la causa completa. “Al no tener el legajo reservado nosotros veíamos muchas irregularidades en la causa, que los fiscales no investigaban, que querían plantar perejiles”.

Indicó que el año pasado pudieron reunirse con el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand y gracias a ellos pudieron acceder al legajo reservado. “Cuando lo leímos en plena cuarentena pudimos realizar la denuncia de 22 funcionarios, entre ellos todos los fiscales de Bahía Blanca, salvo Long, le pedimos la detención de 2 policías de alto rango. Ahora la causa pasó a Azul y hay un nuevo fiscal”.

“Queremos decir que el poder político de Monte Hermoso junto con la Fiscalía de Bahía Blanca son los responsables de que hoy el crimen de Katy siga sin justicia”, finalizó.