Boxeo: se conocieron las peleas para el festival de la Escuela «La Estación»

EL boxeo lapridense tendrá en nuestra ciudad su primer festival del año, el próximo 7 de marzo desde las 21,30 horas en el gimnasio del Club Lilán.

Con la organización de la Escuela de Box «La Estación» que tiene la frente a Julio Arias se realizarán 9 peleas amateurs, teniendo una importante presentación de púgiles lapridenses que concurren a este espacio.

Desde la entidad se confirmaron las mismas como también el orden de las peleas del próximo viernes 7.

–Donatella «La Tóxica» Ferreira VS Milagros «La Leona» Bertolano(Olavarría).

–Michael Luquez VS Santiago Aliberti(Coronel Suárez).

–Mayra Carrizo VS Delfina Correa (Balcarce).

–Juan Manuel Cairo VS Gonzalo Andujar(Balcarce).

–Cinthia «La Peque» Clark VS Sofia «La Princesita» Medina (Olavarría).

–Sol «La Chuky» Rodríguez VS Sasha «Goku» Bertolano(Olavarría).

–Jessica «La Dominicana» Young VS Eliana Diaz.

–Gustavo «El Paisanito» Angel VS Jorge Braida.

– Federico «El Roña» Colo(Coronel Suárez) VS Tomas » El Jinete» Robledo(Saladillo).