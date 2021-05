Bilbao: «Se vacuna muy lento y se testea muy poco, por eso estamos liderando el ranking de los peores países frente a la pandemia»

«Alberto Fernández dijo que sentía que no le hacían caso, que él advirtió que esto podía pasar…Y entonces me pregunto: si sabía, qué le pasó que no compró suficientes vacunas para el país oportunamente y le exigió al ministerio de Salud un plan de vacunación rápido y eficiente», opinó la diputada radical de Juntos por el Cambio Anahí Bilbao en esta grave crisis sanitaria por la que estamos atravesando.

La legisladora bonaerense oriunda de nuestra ciudad recordó, asimismo, que «fueron muchos los científicos y expertos argentinos que advirtieron la importancia de testear y vacunar para empezar a salir de esta difícil situación pandémica, como lo hicieron y están haciendo otros países en el mundo. Sin embargo, los otros «científicos», los que tenemos gobernando, parece que tomaron la decisión de vacunar lento y testear poco, y cuando quieren acelerar la vacunación se encuentran sin vacunas, y las que tienen, miles, no las aplican quien sabe por qué motivo y decisión de quién».

«Se vacuna muy lento y se testea muy poco, por eso estamos liderando el ranking de los peores países del mundo frente a la pandemia. De tener que testear un 1% de la población por día, no se testea ni la mitad, y en vez de testar a todos, se evalúa solo a los sintomáticos. No se rastrean los contactos, no se aísla y entonces los contagios se multiplican, provocando más circulación comunitaria de casi todas la variantes que se conocen», y agregó, que: «Finalmente, los ciudadanos vuelven a pagar el alto costo del encierro que esperamos sea solo por los días programados», explicó Bilbao.

Finalmente, la diputada radical se refirió al sistema de carga de datos y puntualizó: «Tuvieron más de un año para implementar un sistema eficiente y no lo hicieron. Hoy no sabemos cuántas personas realmente se contagian y fallecen por día, y obviamente esos datos son fundamentales para tomar decisiones sanitarias. Todos los días tenemos números al respecto, pero la deficiencia en las cargas los convierten en irregulares e irreales. En pleno siglo 21, con tantos avances de la cibernética, no pueden tener datos actualizados y al momento de todo el país. Ni eso hicieron bien. Lamentablemente, no sólo colapsa el sistema sanitario, sino también la gestión sanitaria del gobierno nacional y provincial, y en el medio, mucha gente sin vacunar y muy preocupada porque ve que las dosis llegan a cuentagotas «, cerró Bilbao.