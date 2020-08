Bilbao repudió los dichos del Jefe de Gabinete Bianco

Por supuesto que las elecciones se ganan o se pierden, quien gana gobierna y quien pierde controla y yo estoy entre los que perdieron. Esto, no me quita representación, porque fui electa por los ciudadanos para ocupar una banca de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y me otorga la responsabilidad de controlar a los elegidos y de defender a los ciudadanos.

El Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue puesto ahí a dedo, lo que no le quita mérito pero sí representatividad.

En una de sus últimas conferencias, y con una torpeza e irresponsabilidad sorprendente, se refirió a vecinos de Laprida como los culpables de iniciar una red de contagios. Laprida es el distrito que me vio nacer y crecer, lugar en el que nos conocemos, sabemos quienes somos, donde y como vivimos y lo que pensamos. Cuestiones que no nos impiden ser buenos vecinos y respetarnos.

Ahora bien, este señor Bianco, en una Conferencia pública señaló a vecinos lapridenses, que todos en este distrito identificamos, diciendo en referencia al hecho (Laprida acaba de ingresar a fase tres): que según le había contado el intendente Municipal Pablo Torres “el origen de este foco fue unos comerciantes de una veterinaria fervientes militantes anticuarentena que pública y temerariamente tomaban mate en la puerta, entre ellos, diciendo que la cuarentena era un problema, que el virus no existe y no sé cuantas cosas inconvenientes mas ” “Por culpa de esos irresponsables tuvieron que pasar a fase tres”

Acá, el irresponsable es este señor, que señala, que juzga, que no mide consecuencias, que incita a la violencia, que desconoce la sensibilidad y el momento por el que atraviesa nuestra gente, que no duda en señalar, que no duda en presionar, en intimidar y en tratar de dar un escarmiento, un correctivo.

Esto es una falta de respeto, esto demuestra a las claras que el señor Bianco no está a la altura del rol que ejerce y que además, menosprecia a algunos ciudadanos bonaerenses por el solo hecho de pensar distinto. Los focos de contagio tienen que ver con múltiples factores que confluyen en un momento dado.

Por otro lado, es tan natural que las personas se relacionen y ejerzan su libertad; no se puede subvalorar este esfuerzo a pesar de los errores. Además, ¿Creerá que algunos bonaerenses son tan malvados, irresponsables y perversos que eligen contagiar a su propia familia sin importarles nada? No tengo ese concepto de nuestros ciudadanos y como autoridades, tenemos la obligación y la responsabilidad de pacificar a esta sociedad que está últimamente tan afectada por el momento que atravesamos dando el ejemplo y poniéndonos en el lugar de la gente que la está pasando realmente mal.