Bilbao: “Pensar que hubo clases porque algunos se conectaban sistemáticamente, es un error»”

Por Vanesa López – "La situación que nos atravesó pone en evidencia las grandes desigualdades de la provincia de Buenos Aires y negarlas es hacer caso omiso a la realidad. Hubo clases de forma virtual para un mínimo de alumnos que tenían las herramientas y que la mayoría no tenía", comenzó exponiendo la diputada opositora Anahí Bilbao, en diálogo con RADIO REALPOLITIK FM

Y evaluó: “Pensar que hubo clases porque algunos se conectaban sistemáticamente, que tenían las herramientas, que sus papás acompañaban, que tienen libros en su casa, que tienen acceso a internet y a su computadora, es un error porque la educación en provincia no está pensada como un sistema a distancia”.

En este sentido, enfatizó la legisladora: “Hacer uno o dos Zoom por semana, aún para los que se conectaron. y con el esfuerzo que esto requiere por parte de los docentes, no es tener clases de forma sistemática y planificada. Nosotros cuando hablamos de educar no debemos olvidar el aspecto pedagógico. Es decir, cómo otorgamos herramientas a los alumnos para que ellos se enamoren de aprender y empezar a ser independientes en esa tarea”.

Asimismo, entendió sobre la digitalización de las clases que “se necesitan recursos y estímulos pedagógicos que han sido deteriorados como parte de una gran falencia cuando de la noche a la mañana se hizo como se pudo y quienes pudieron engancharse en el sistema a distancia. Yo me pregunto, ¿a eso podemos llamarlo clase cuando muchos niños quedaron fuera del sistema?”.

Sobre el planteo de la pregunta que ella misma formuló, Bilbao respondió: “A mí la verdad me parece que es una falta de respeto y, por eso, hemos insistido en la vuelta presencial a las clases como ha hecho tantos países. En este sentido, siempre ha habido un no muy contundente que hemos tenido que aceptar y si no lo aceptamos lo tenemos que respetar”.

Y agregó en comparación con lo que pasó en países europeos e inclusive sudamericanos: “En el mundo la educación fue lo último que cerró y lo primero que abrió. En realidad hubo un cierre de uno o dos meses en el momento de pico de casos, pero inmediatamente y considerando la característica de la población escolar, se abrió ya que en general no se contagia y, a su vez, vivía con protocolos hasta tanto se estuviera vacunado”.

Finalmente, la diputada de Juntos por el Cambio cerró reflexionando sobre la importancia de la educación en esta época: "Nosotros no podemos bajar las herramientas del progreso, la herramienta que nos permite el ascenso social, la herramienta que nos permite el aprendizaje, no las podemos bajar".