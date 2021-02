Bilbao: «el enamoramiento de la cuarentena provocó consecuencias sociales, económicas y educativas»

Anahí Bilbao, legisladora provincial de Juntos por el Cambio convoco a conferencia de prensa en el Comité de la Unión Cívica Radical y después de un tiempo prolongado respondió a inquietudes de los medios locales participantes de la misma “en la evaluación del 2020 detectamos el poco contacto con ustedes por eso ahora lo empiezo con ustedes” comentaba.

“Ha sido un 2020 difícil, el mundo se paró y cada comunidad actuó ante esa circunstancia tan fuerte como pudo y en la Argentina arrancamos bien pero el enamoramiento de la cuarentena hizo que se prolongara demasiado y tuviera varias consecuencias”

Una de ellas remarcada por la diputada Bilbao fue la educación preguntándose qué paso en la provincia “la conexión enseñanza-aprendizaje no existió, el contacto con los educandos fue mínimo, los docentes hicieron todo lo que estaba a su alcance pero no fue suficiente porque no tenían los elementos necesarios y los ATR no funcionaron según nuestro relevamiento y en el verano tampoco funcionó, hubo intención pero el camino no dio resultados”.

También rescataba consecuencias importantes en el área social con los niños y adolescentes “chicos deprimidos que no quieren relacionarse, otros están desesperados por hacerlo, adultos mayores encerrados, lo hicimos en todos lados más allá de la cantidad de contactos, fue el mismo remedio y trajo consecuencias” comentaba la legisladora radical que también ponía acento en los hogares con violencia de género “cantidad de denuncias maltratadas, todo el día juntos, sin trabajo que se suma a lo económico con negocios y pymes cerrados con un estado que ayudo pero no fue suficiente y el dinero sale de la impresión de billetes que nos provoca una desvalorización de la moneda y cada vez alcanza para menos cosas”

Ante esta problemática Bilbao se auto preguntaba que hicimos nosotros ante esta situación “hice un relevamiento desde el día 1 de hospitales, terapistas, enfermeros, posibilidades de tener respiradores, el sistema de derivación, se organizó bastante bien y la sección electoral es trabajadora y organizada”, este trabajo permitió realizar diferentes proyectos presentados en la Cámara y todos estuvieron relacionados con temas de pandemia