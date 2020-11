Bianco: «no culpabilizaba a nadie sino que señalaba un acto de irresponsabilidad»

En el inicio del brote de pandemia el 4 de agosto que derivo en cientos de casos con el correr de los meses de Covid19 en el distrito de Laprida, en el marco de una conferencia de prensa sobre la situación sanitaria de la provincia, el Jefe de Gabinete Carlos Bianco expresaba una frase que provoco rechazos y apoyos en la comunidad lapridense por su contenido diciendo en ese entonces “El origen de estos focos fueron fervientes militantes anticuarentena que tomaban mate en una veterinaria entre ellos”, en su visita a Laprida fue tema de pregunta en el encuentro que mantuvo con la prensa local en horas del mediodía en el frente de una de las viviendas del Barrio Compartir Policía.

El Jefe de Gabinete Carlos Bianco mencionaba sobre la misma «estaba señalando actos de irresponsabilidad, no estaba culpabilizando a nadie y me refería a muchas personas que están vinculadas a alguna línea particular dentro de algún frente político que llamaban a desoír las recomendaciones del gobierno nacional o provincial o nacional, fue más un sentido educativo lo que tenía la frase».

Posteriormente sobre el mismo tema agregaba «Hemos podido pasar sin zozobras la pandemia en la provincia no sólo por el enorme esfuerzo que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha sido por el comportamiento ejemplar que ha tenido la grandísima mayoría de las y los bonaerenses, obviamente siempre hay excepciones y hay que señalarlas porque no corresponden con lo que hay que hacer en un contexto tan particular como es una pandemia”.