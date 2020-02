Berni: Proyecto para realizar el patrullaje rural con helicopteros en toda la provincia de Buenos Aires

Diversos títulos dejó el paso por Laprida del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con motivo de la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo Urbano Municipal, uno de ellos vinculado a nuestra ciudad directamente es la frase «Laprida, capital nacional de las cámaras de seguridad», en alusión a la alta cantidad de cámaras existentes en el distrito en relación a la cantidad de habitantes

La presencia del Subsecretario de Política criminal y inteligencia criminal en Laprida que no es casual «apuntamos a que los centros de monitoreos no sólo sean un lugar de recepción de imagen sino de recepción de información donde los centros estén interactuados en un anillo digital y poder intercambiar información de inteligencia criminal, y es fundamental tener estas instalaciones y la compresión de la necesidad de desarrollar una capacidad en recursos humanos y en ese sentido como no ibámos a acompañar esta inauguración».

En conferencia de prensa acompañado por el Intendente Pablo Torres y el senador provincial Alfredo Fisher dejaba diferentes conceptos sobre temas de actualidad, entre ellos el patrullaje de las zonas rurales con el uso de helicópteros

«Hay un área de la policia que para todos pasa desapercibida, la realidad es que aquellos que vivimos en zonas rurales sabemos de la importancia de la patrulla rural, estamos en la era de la tecnología y no podemos seguir generand recorridas con patrulleros que se desarman en el camino,k tenemos que tener una visión de futuro» puntualizaba el funcionario provincial Sergio Berni

Luego agregaba «estamos pensando la creación de la Policía de Caballería Aerea, que reemplazará a la patrulla rural en los próximos años, que tiene que ver con la vigilancia aereo transportada de la provincia, la superficie enorme de la provincia hace díficil la cobertura por tierra».

En relación a este tema agregaba «lo que más tiempo nos lleva no es la inversión en la compra de helicópteros sino en la formación de 150 hombres y mujeres que tienen que tener la capacidad de poder volar día y noche las aeronaves, estoy convencido de que es un proyecto que llevaremos adelante y va a ser un antes y un después del patrullaje rural, es una deuda que tenemos con nuestros productores, va a ser algo revolucionario y con el compromiso del gobernador y los recursos humanos que tenemos y el apoyo de los distritos como en el caso de Laprida, no vamos a tener la dificultad para tener en cada distrito cabecera el hangar y el helicóptero para funcionar las 24 horas los 365 días del año».