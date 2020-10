Barker: «El 90% de los vecinos quiere su independencia de Benito Juárez»

Comenzó recordando que esta búsqueda de independización lleva «cinco años y medio». Y de aquellos primeros días «se recuerdan las asambleas informativas y concientizadoras sobre la importancia de ser nuevo municipio», señaló.

Agregando que «luego de aquellas reuniones se conformó el grupo o comisión que llevaría a cabo las acciones correspondientes en la lucha por la independencia de Barker».

Hoy, la Comisión está integrada por «Verónica Rizzardi, Juan Grünebaun, Pedro Christensen, Marta Salaberry, Emiliano Ríos, Mariano Figueroa, Roberto Di Carlo, Ricardo Kessler, Verónica Dalto, Héctor Peñalva, Andrés Urroz y Mario Hugo Figueroa».

Dejando bien resaltado que en definitiva es «el pueblo en su conjunto».

Como en toda lucha, en toda búsqueda, hay gente que acompaña y gente que se opone o forma parte del grupo no sabe/no contesta. Pero en el caso de Barker y sus Villas, Figueroa dice que «es la gran mayoría, así se debe entender no?».

Barker comparado con una familia

Luego explica que «en una familia no siempre se está totalmente de acuerdo en distintas ocasiones y eso no significa divorcio», ilustrando sobre el tema.

Agregando de inmediato como referencia «de todas maneras, cuando juntamos firmas casa por casa por la independencia y que fueran adjuntadas al proyecto que ingresara en la Cámara de Diputados, el 90% firmó con alegría».

El jueves, se tratará en el Concejo Deliberante local un Proyecto de Resolución para acompañar el trabajo de los legisladores provinciales, lo que para nosotros representa un recordatorio para todos, de que Barker quiere ser independiente. En ese sentido Figueroa señaló que «con el tiempo transcurrido; con la colaboración de Radio Nano, siempre dispuesto a recibirnos para dar novedades sin costos, se ha logrado que la propuesta independista haya «calado hondo» en nuestro pueblo», por lo que se deduce que nadie se olvida ni dejarán que la legislatura lo haga.

«Se ha tomado conciencia…»

Y al concluir la frase dijo «se ha tomado conciencia sobre las ventajas de la independización». Este cronista pidió más precisión sobre eso «las ventajas» y el vecino y dirigente de la Comisión nos respondió: «…tener presupuesto propio, cercanía del ejecutivo y legislativo, contacto casi permanente con el pueblo es muy importante para los habitantes», resaltó.

Agregando a modo ilustrativo «Corcovado, en Chubut, está en plena Cordillera a 25 kms. de la frontera con Chile, no tiene más de 4000 habitantes, está rodeado de altas montañas, no se ve trigo, soja, maíz, algunos animales, sin embargo, tiene más asfalto que Barker y otros pueblitos de la Provincia. Por supuesto que también tiene escuelas primarias, secundarias, club, turismo etc., pero también tiene Intendente».

«Explicamos el sentido de la lucha…»

En otro tramo de la nota Figueroa nos recordó que «al comienzo, lo primero que hicimos fue convocar a una reunión al Ejecutivo Municipal. Ahí explicamos las razones y el sentido de la lucha. El Intendente, en ese momento, manifestó que si «el pueblo» estaba de acuerdo él no se opondría. Y desde entonces tenemos una relación que yo defino como óptima», describió.

Agregando «con el mismo criterio, también convocamos a los concejales para ponerlos en autos».

«Hasta ahora nuestro esfuerzo está dirigido a lograr la independencia y por supuesto seguimos en contacto con el Ejecutivo, sin que la propuesta nos divida como seres humanos. Eso se entiende», señaló.

Cuando quisimos saber el grado de optimismo y si faltaba poco para alcanzar el objetivo, Mario Figueroa respondió «somos optimistas porque entendemos que la razón vence al egoísmo».

Hemos visto en las redes sociales que maneja el grupo de vecinos, que existe contacto con Comisiones de otros lugares que están en la misma lucha, desean lograr la independización de sus pueblos y en tal sentido nuestro entrevistado señaló que «se comparten las acciones y noticias, porque desde el principio formamos parte de la Asociación Provincial para el Reconocimientos de Nuevos Municipios y asistimos a reuniones informativas y de gestiones que hoy por la situación sanitaria se realizan por zoom».

«Hoy todo se maneja por zoom, cosa que he debido aprender», nos contó.

El jueves en la presentación en el Concejo Deliberante tienen pensado estar?, preguntamos. Figueroa respondió que «parece, que por disposición del HCD no se permite asistencia pública». Aclarando, «me parece correcto por la pandemia».

La independencia «resultará en mejor calidad institucional»

«Los habitantes de Barker y sus Villas estamos convencidos de la necesidad de reordenar el territorio de la Provincia y reorientarla al reconocimiento de nuevos municipios; en la medida de su sustentabilidad», agregando que así habrá «mayor cercanía de los vecinos a la gestión de gobierno, lo que sin duda resultará en mejor calidad institucional y calidad de vida, demostrado en el mundo y en la mayoría de nuestras provincias que tienen una división política distinta a la Provincia de Buenos Aires», concluyó.

