Baby Fútbol: GM en dos categorías y Vidrieria Arrouy los primeros finalistas

El pasado miércoles 12 de febrero comenzaron a disputarse las primeras semifinales entre el 2° y 3° clasificado de cada categoría del Baby Fútbol que organiza el Club Atlético Lilán en el miniestadio “Mario Chita Fernández” con entrada libre y gratuita.

La primera semifinal de la noche fue en categoría Infantiles dónde Servicentro GM y Lavadero EP igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario, con goles de Santo Álvarez Castillo y Tihan Lastra para GM, mientras que para EP anotaron Gerónimo Pardal y Daniel Ruiz. El pase a la final se definió desde el punto de penal con 3 disparos por

lado, quedando el triunfo 3 a 2 a favor de Servicentro GM convirtiéndose en el primer finalista.

En la semifinal de categoría Cebollitas fue triunfo por la mínima de Servicentro GM ante Mercado Cata con el gol de Mateo García sobre el final. De esta manera GM se metió en la final del torneo.

El tercer partido fue la semifinal en Menores entre Vidriería Arrouy y Farmacia Elia. La victoria y el pase a la final fue para Vidriería Arrouy que ganó 3 a 0 con tantos de Homero Celis -2- y Alan Correa.

PROXIMA FECHA – Viernes 14 de Febrero – 21,00 horas

SEMIFINALES

Infantiles: Heladería Lo Moro vs El Nono

Cebollitas: Lavadero EP vs Farmacia Elia

Menores: Mercado Cata vs Servicentro GM