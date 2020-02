Baby Fútbol: el miércoles comienzan las semifinales

El pasado lunes 10 de febrero se jugó la décima segundafecha delTorneo de Baby Fútbol 2020, que organiza el Club Atlético Lilán en elmini estadio “Mario Fernández”.

El primer encuentro fue en categoría Infantiles, donde Heladería Lo Moro se impuso por 4 a 1 ante El Nono, con gritos de: Ignacio Ruiz, Luciano Rivas, Genaro Rodríguez y Julián Villarreal. Para el Nono descontó Santino Ruiz.

Elsegundo partido fue en Cebollitas, con victoria de Mercado Cata 5 a 1 ante Farmacia Elia. Para Cata marcaron Matías Barraza -2-, Salvador Henderson, Justino Gancedo y Tahiel Zarate. Mientras que para Farmacia Elia lo hizo Genaro López.

El tercer turno de la noche en categoría Menores,Servicentro GM se llevo los 3 puntos al imponerse por 7 a 1 ante Repuestos Lavalle. Los goles de GM: Lorenzo Linares -2-, Gerónimo Razzetto-2-, Rodrigo Cabrera, Felipe Dries y Felipe González. Para Lavalle marcó Nicolás Elizondo.

Por último, también en Menores, Vidriería Arrouy se quedó con el triunfo por 5 a 1 ante El Nono con tantos deHomero Celis, Juani Di Prátula, Alan Correa, Josué Benítez y el restante en contra. Para el Nono descontó Baltazar Ballesteros.

PRIMERA SEMIFINAL – Miércoles 12 de Febrero– 21,00 horas

Infantiles: Servicentro GM vs Lavadero EP

Cebollitas: Mercado Cata vs Servicentro GM

Menores: Farmacia Elia vs Vidriería Arrouy