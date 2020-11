Azul: Hernán Bertellys prohibió la circulación durante la madrugada

“Hemos visto descontrol en distintos lugares y hemos visto en las redes un video vergonzoso de una fiesta, una juntada, donde no hay distanciamiento, no hay tapabocas y no hay ningún cuidado. Y eso prende los semáforos rojos de cualquier gestión”, aseguró el jefe comunal en una conferencia de prensa realizada este lunes.

El intendente de Azul, Hernán Bertellys, decretó la prohibición de la circulación de personas entre las 0 y las 6 de la mañana, tras la realización de fiestas clandestinas en la ciudad.

El alcalde de Juntos por el Cambio reaccionó tras la viralización de videos en redes sociales de una juntada masiva en el Balneario de la ciudad.

El decreto entrará en vigencia esta medianoche. “A partir del anuncio del presidente del final de la cuarentena parece que para algunos hubiera terminado la pandemia, y claramente no es así. Estamos transitándolo de otra manera, pero manteniendo las precauciones que hay que tener”, se quejó Bertellys.

Además, detalló que en el hospital local en los últimos días ingresaron personas intoxicadas con alcohol y con politraumatismos por accidentes, y alertó que “se están ocupando salas de terapia que en medio de la pandemia que son fundamentales como reserva de camas”. (DIB)