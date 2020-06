Anahí Bilbao: “Vemos a un Gobernador varado y paralizado por la pandemia”

La Unión Cívica Radical dio muestras en las últimas de la intención de agrandar y fortalecer las filas boinas blancas dentro de Juntos por el Cambio. Así, luego de que el presidente del partido, Alfredo Cornejo, llamara a agrandar los alcances, en la Legislatura apuntan a liderar el frente opositor.

Así, la diputada provincial Anahí Bilbao, analizó la situación del partido centenario al interior de la coalición y señaló que, con el liderazgo del marplatense Maximiliano Abad, apuestan a poder tomar un lugar de preponderancia por sobre los otros dos partidos.

“Cada partido que forma Juntos por el Cambio en este momento está en condiciones de igualdad, era diferente cuando teníamos una gobernadora que pertenecía a uno de los espacios, eso dentro de la alianza te pone en un lugar distinto; ahora luchamos por gerenciar y liderar este espacio, tenemos quienes pueden hacerlo y de manera muy plena y completa, esta es nuestra lucha política”, dijo Bilbao en diálogo con Diputados Bonaerenses.

La legisladora de Laprida, resaltó que están “orgullosos de la gestión de María Eugenia Vidal” en la Provincia aunque ahora es tiempo de pensar hacia adentro del propio partido y evaluar los referentes y liderazgos. Por eso, resaltó al presidente del bloque, Abad y la intendenta de General Arenales, Érica Revilla, quienes apuestan estar al frente del comité radical bonaerense desde septiembre.

“Estamos convencidos de que este es un espacio que debe crecer y eso ocurre con el fortalecimiento de los partidos que lo componen y vamos en ese camino. Nuestra aspiración es tener candidatos propios para las internas en presidencia y gobernación, vamos por eso, aunque esta situación que nos atraviesa nos lleva a pensar en el hoy y cómo estar a la altura de las circunstancias y cómo aportar para los próximos tiempos porque la pandemia va a pasar y va a quedar una provincia devastada”, apuntó.

En este punto, la legisladora de la Sexta sección analizó cómo está funcionando la oposición en la Legislatura provincial y destacó que el interés siempre fue “colaborar” con el gobierno de Axel Kicillof, sobre quien manifestó que ahora debería volcar los recursos hacia la economía.

“Estoy preparando algunos pedidos de informe porque veo que a veces los anuncios del Gobernador no tienen como consecuencia la acción directa con el ciudadano, por ejemplo, anunciaron proyectos para los productores agrarios y pesqueros a través de créditos blandos pero no lo veo en la región, no sé si tarda en la ejecución o qué pasa pero en este momento no se ven y ahora tenemos que monitorear esas cuestiones, los lanzamientos son buenos pero no se ven reflejados”, dijo.

“Hemos visto un poco paralizado al Gobernador, creo que venía con muchas ideas para hacer y esta pandemia lo dejó varado y le costó adaptarse a esta situación y a nuevos proyectos. Luego empezó a entender que esto avanzaba y había que tomar cartas en el asunto y enfrentó el problema desde la salud, ahora ya es momento de pensar en la economía, qué vamos a hacer con las pymes y comercios; él hizo algunos intentos, dio algunas ayudas para paliar pero todavía no se ve desde ese lugar una medida superadora. Un gobernante también se evalúa en etas situaciones, cómo reacciona ante las emergencias, hay un dicho que dice ‘en la cancha se ven los pingos’ y bueno, estamos en la cancha, ahora hay que hacer”, analizó.

Mirando hacia el espejo, Bilbao analizó el trabajo propio en el marco de la emergencia y destacó haber estado a disposición para generar herramientas que luego permitieron al Ejecutivo generar ideas concretas en los territorios.

“Nuestro Presidente de bloque rápidamente pudo generar empatía con la situación que transitamos y nos convocó a hacer un relevamiento rápido de las regiones que componen la Provincia, particularmente yo trabajé con la Sexta y junto a los diputados hablamos con intendentes, secretarios de salud, consejeros escolares y nos dieron los insumos para hacer declaraciones sobre lo que estaban viviendo. Así, Abad fue a una reunión con el Gobernador para dar todos estos datos, que luego se transformaron en acción concreta”, marcó.

En tanto, la legisladora subrayó sobre el reclamo que nació desde el bloque opositor al inicio de la cuarentena hacia el presidente de la Cámara baja, Federico Otermín, sobre llamar a sesionar para poner en marcha los proyectos. Esto finalmente ocurrió de manera mixta pero ahora, luego del contagio de Covid-19 del diputado Alex Campbell, decidieron cerrar el recinto hasta próximo aviso.

