Anabela Becker nos cuenta sobre su participación en Concurso Nacional de cortometrajes

La Universidad Nacional de Cuyo en articulación con el cluster Audiovisual Film Andes y Pixel Sapiens Productora, ante la pandemia del Covid-19 lanzaron un concurso nacional de cortometraje, en el marco del programa «Graba Mendoza» , con diferentes premios y abierto a todo el país, con trabajos que debían realizarse en un plazo de 48 horas.

Entre sus participantes se encuentra Anabela Becker, joven lapridense, estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, carrera de Artes Audiovisuales «mi orientación es Realización y terminando de cursar este año y se encuentra trabajando en su tesis» nos cuenta a través de las redes sociales, poniendo toda su capacidad e imaginación para armar su cortometraje.

Anabela se encuentra participando en este concurso, al cual conoció por una compañera de estudio, también lapridense, María Méndez, que vió una publicación sobre su lanzamiento el 1 de Mayo, era gratuito y podía participar cualquier persona por lo cual «me decidí a inscribirme ese mismo día, quería hacer algo durante la cuarentena pero nunca pensé en hacerlo tan rápido, ya que se realizaba en 48 hs.» nos cuenta desde su casa.

Para realizar el video tuvo la ayuda de su compañero de facultad Kevin Wild (estudiante de Música en la Facultad de Artes de La Plata), «desde Viedma, hizo una gran parte también colaborando con el sonido para el cortometraje», todo lo demás actuación, montaje, dirección, producción, arte es de su propia realización.

«Cambiar de Aire» es el nombre del cortometraje y sobre el mismo nos cuenta «una de las consignas a seguir en la competencia era la frase «Receta para resistir» y debía plasmarse ya sea explícitamente o no en todo el corto. Y frente a la situación de encierro y el agotamiento de ya no saber que hacer, la idea del título es un poco metafórica porque hace alusión a esto de encontrar algo diferente para hacer y en el caso de la historia este «cambiar de aire» se da en el paso o intercambio de un espacio a otro de uno de los personajes. Que es lo que vemos al final del corto»

Sobre el concurso y los trabajos presentados, alcanzan a 173 y sólo seis serán los ganadores expresaba «los invito a todos lo que quieran a ver los cortos que se realizaron porque hay para todos los gustos y siempre es un placer poder difundir el cine independiente y producciones que le ponen tanto esfuerzo para que salgan cosas lindas. Ningun corto va a estar mal o bien por más me gustas o menos me gustas que tenga. Como lo decide el publico pasa por otro criterio pero no hay que desvalorizar las cuestiones estéticas, planos, y formas audiovisuales que cada cortometraje tiene»

El concurso tiene 173 cortometrajes participando, y sólo seis logran premios, ayudemos a Anabella este entre los mejores, quienes sumen más me gusta serán los ganadores, dale me gusta en las letras azules y accede al link de Youtube, y asi sumaremos votos para la joven lapridense en el concurso «es muy importante para mi participar de una competencia como esta porque tuve la oportunidad de explotar al máximo todo lo que me gusta hacer ya sea que tenga errores, y no a todo el mundo le guste o entienda la historia, poder compartirlo y que se visualice es un paso re importante al menos. Si me ayudan con su voto dando «like» puedo llegar a ser uno de los ganadores y el premio lo voy a utilizar para financiar el cortometraje que estoy preparando para la tesis, que como sabrán requiere de mucho por el alquiler de equipos, entre otras cosas»