Alfredo Irigoin y la experiencia positiva de la privatización del servicio de agua

Alfredo Irigoin, exsenador radical y exjefe comunal de Laprida, compartió con LU 24 la experiencia de la privatización del servicio de agua corriente y cloacas de ese distrito, que por 20 años fue concesionado a la empresa Camuzzi y luego volvió al Municipio. “Cuando yo asumí en el año 83 había servicio de agua pero no cloacas; no había medidores, ese servicio lo había hecho la Provincia y lo había transferido al Municipio unos meses antes de que asumiéramos. Lo fuimos ampliando, llevándolo prácticamente al 100% de la población, pero sin medidores había mucho derroche, se llenaban piletas, se regaban parques. Había que hacer inversiones nuevas con pozos, y no estábamos en condiciones de hacerlas. En el año 96, cuando el servicio se privatizó con una licitación pública nacional, participaron varias cooperativas y la empresa Camuzzi, que ya estaba a cargo de Aguas de Balcarce y ganó”, recordó.

“En aquel momento el agua producía un déficit mensual de 20.000 dólares, un millón de dólares en una gestión de cuatro años, cuando el presupuesto era de 10 millones de pesos con el uno a uno, anuales, muy similar al de hoy que es de 1000 millones de pesos. El déficit del agua se llevaba el 10%. Por eso la idea de privatizar, que la empresa pudiera poner medidores y cobrar lo que correspondía, y por supuesto hacer inversiones. De hecho, las inversiones quedaron cuando después de 20 años el Municipio, por decisión del gobierno de ese momento, volvió a hacerse cargo. Y por esa inercia, sigue funcionando perfectamente”, destacó Irigoin. El consumo de agua, tras la concesión a una empresa privada, se redujo a la mitad.

