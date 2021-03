Alfredo Fisher distinguido con el Premio Parlamentario 2020

El senador Alfredo Fisher fue uno de los principales protagonistas de la entrega de Premios Parlamentario 2020, que contó, como es habitual, con la presencia de un grupo de diputados y senadores provinciales también destacados por su labor legislativa.

El evento tuvo esta vez las características especiales a las que nos vamos acostumbrando en esta coyuntura inédita: todos los presentes estuvieron ataviados con barbijos y manteniendo estrictamente los protocolos establecidos por la pandemia. Así, la ceremonia se desarrolló con la mínima cantidad de personas físicamente en el lugar de entrega, pero más allá de eso tuvo su recorrido tradicional. Los periodistas de Parlamentario fueron entregando una por una las distinciones a los reconocidos por su tarea durante 2020.

El acto comenzó con las palabras de los directores de Parlamentario. Así, Oscar Benini arrancó señalando que “sin dudas fue un año difícil y complicado, pero pese a ello los parlamentos funcionaron, algunos con más reuniones y otras menos; aportando leyes de suma cuantía para el país y este Parlamento no fue ajeno a ello; obviamente que en el ‘debe’ quedaron muchísimos proyectos sin sancionar, y ojalá que el transcurso de este año se conviertan en leyes”.

Para el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Alfredo Fisher, reconocido en su primer año como senador provincial, el premio recibido es “un orgullo y una satisfacción”, y le agradeció “a mis compañeros de bloque y a nuestro presidente, el senador Gervasio Bozzano”.

“Soy un hombre que llegó hace poco a este mundo y me siento un intendente del interior con funciones legislativas. Aprender cómo funciona este mundo no es sencillo y Gervasio, en este sentido, me ayuda mucho en estos primero pasos”, resaltó el ex intendente del sureño distrito de Laprida.