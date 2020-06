Alfredo Cornejo: “la Argentina no tenía las condiciones para enfrentar una cuarentena tan extensa

Los diputados Anahí Bilbao y Emiliano Balbín, junto al senador David Hirtz, organizaron una nueva charla virtual, vía zoom, que contó este sábado con la participación del presidente de la UCR a nivel nacional, actual diputado y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Durante la charla, el mendocino remarcó su preocupación por la situación social y económica actual, y sobre todo por la que se avecina. “Son años de crisis, en los que Argentina no creció. Durante casi una década nuestra economía no creció. Entonces la Argentina no tenía las condiciones para enfrentar una cuarentena de esta magnitud, tan extensa e imprevisible. No tenía moneda fuerte, no tenía ahorro interno público ni privado, y no tenía crédito internacional”, dijo.

“El presidente, que está tomado por el kirchnerismo, cometió un grave error desde el comienzo de la pandemia, y nosotros debemos decirlo. No hizo las cosas como las debería haber hecho. Cometió un error grave, y eso lo vamos a ver en la crisis que vendrá, que seguramente será peor que la del 2001”, agregó Cornejo.

En el mismo sentido, el titular de la UCR manifestó que “el peronismo en el Gobierno, en lugar de atender a la crisis, armó un relato. Y pretende que sólo se lo evalúe por la cantidad de muertos por COVID 19. Pero nada dice de la gravísima situación a la que sometió a los sectores productivos de nuestro país, y que va a provocar consecuencias muy graves en el corto y mediano plazo”.

“El kirchnerismo es una minoría de un treinta por ciento, pero está organizada y tiene voluntad de poder, con militancia y fanatismo. Pero nosotros, desde la oposición, si nos organizamos con la misma voluntad política, superar el cincuenta por ciento”, agregó.

En otro tramo de la charla, y para finalizar, el ex gobernador de Mendoza señaló que “el avallasamiento institucional que promueve el kirchnerismo tiene nombres y apellidos, como el de Amado Boudou por ejemplo, y se podrían nombrar muchos otros. Porque, mientras a los jubilados le provocan el achatamiento de sus ingresos, igualando al que aporto más de treinta años con el que se jubiló con dos, lo liberan a Boudou y le dan una pensión de 400 mil pesos. Eso es una clara decisión política de favorecer a los amigos, y perjudicar a un sector que no los votó en las últimas elecciones”.

El diputado Balbín, quien moderó la charla, agradeció la presencia de Cornejo, en una fecha muy especial para el radicalismo, que el viernes 26 festejó los 129 años de vida, y planteó a futuro “la necesidad de promover nuevos liderazgos, no sólo políticos, sino sociales y económicos, y que el partido está en una posición de privilegio para eso, porque cuenta con muchísimos jóvenes, que hoy son dirigentes juveniles, o concejales, o legisladores, o muy buenos intendentes”.

Por su parte, el presidente de la UCR a nivel provincial, el ex vicegobernador Daniel Salvador, saludó al comienzo, remarcando la “importancia de las gestiones del radicalismo en los diferentes municipios de la región. La UCR de la sexta es un ejemplo de que se puede gobernar bien, con ética y con responsabilidad”

Estuvieron presentes en la charla, además de los legisladores que lo organizaron, y del propio Salvador, los intendentes Raúl Reyes, de Coronel Dorrego; Guillermo Pacheco, de Pellegrini; Gustavo Notararigo, de Saavedra; y Javier Andrés, de Adolfo Alsina; los legisladores Maximiliano Abad, titular del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, y Alejandra Lorden, vicepresidenta de la UCR a nivel nacional; el senador Alejandro Celillo, Vicepresidente segundo del Senado bonaerense; y Karina Banfi: el presidente de la Convención Provincial de la UCR, Manuel Terrádez; ex legisladores, ex intendentes, concejales, consejeros y autoridades partidarias y de la Juventud Radical.