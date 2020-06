50 años de la Escuela 23 declaradas de interes legislativo

El Honorable Concejo Deliberante de Laprida aprobó por unanimidad la declaración de interes legislativo los 50 Años de la Escuela Nº 23 de nuestro distrito y que desarrolla desde entonces su labor educativo en el Barrio Santa Ana, proyecto que fuera trabajado en la comisión de educación del HCD.

El proyecto fue fundamentado por la concejal de Juntos por el Cambio, Evangelina Ruiz quien expresaba en sus intervenciones «hoy es una escuela que ha crecido mucho, cobija en sus aulas no sólo alumnos del barrio sino otros que residen en el campo o en la planta urbana, 50 años de experiencias, aprendizajes, logros, amistades y hermosos momentos compartidos» texto escrito por la directora actual de la Escuela 23 María de los Angeles Schwab.

La concejal Viviana López destacaba el hecho de trabajar el tema en Comisión «poner en valor esas historias fundacionales de las instituciones educativas es un eje central en un escenario donde los alumnos y alumnas aprenden sus saberes, ponen en juego los propios y en el proceso encuentran sentido para estar y quedarse en la escuela» en alusión la importancia de 50 años en la vida de una escuela.

Silvia Suárez celebró los 50 años de esta escuela «ubicada en el barrio que me vio nacer y crecer y sin ser ex alumna he aprendido a conocer su valor al contribuir a darle a mi lugar en el mundo su sello característico, es reconocer la labor de la comunidad educativo actual y el reconocimiento a cada uno de los actores que han intervenido en estos 50 años, dejando su impronta, su huella»

Durante la sesión los concejales, además de la escrita por Schwab, dieron lecturas a diferentes cartas enviadas por docentes vinculadas a la Escuela en diferentes momentos de estas Bodas de Oro como de Mariela Fernández (bibliotecaria) y Raquel Cairo.