ANSES vuelve a atender al público desde el lunes 8 de junio

Laprida se sumará desde este lunes a las 60 delegaciones de ANSES que comenzarán con la atención al público de acuerdo a lo anunciado por su titular en el distrito Marisol Montero Bertolotto a los medios locales.

El horario de atención al público será desde este lunes 8 de junio en el horario de 8,30 a 13,30 horas y se establecerá un sistema de turnos, agradeciendo por la colaboración para la apertura del Intendente Pablo Torres.

“Los turnos se deberán sacar a través del número telefónico 2284 716054, por mensaje de texto o whatsapp indicando el trámite que deben realizar y nosotros vamos a responder indicando el día y horario que deberán concurrir a la oficina” indicaba la titular de Anses local.

“Estamos en un contexto sanitario complejo, agradezco a la Jefatura Regional Bonaerense 1 y al personal de la oficina local, Belén que se encuentra trabajando desde su casa de manera remota, como también a Aldo, Coca y Karina que lo hacen desde hace un mes a puertas cerradas al público pero atendiendo la demanda de los vecinos lapridenses”

En referencia a este tema Montero Bertolotto puntualizaba “mucha demanda estuvo vinculada al Ingreso Familiar de Emergencia y otros vinculados a reclamos a través de la página web de atención virtual, con trámites con diferentes agencias de toda la provincia de Buenos Aires como de otras más alejadas”

Esta apertura no será para la totalidad de los trámites, no se van a poder hacer el inicio de jubilaciones o de pensiones no contributivas como tampoco solicitud de créditos o de haberes devengados, cuando el sistema habilite este tipo de trámites serán informados a la comunidad.

Marisol Montero Bertolotto indicaba también que “todo lo que tenga que ver con asignaciones universales, asignaciones familiares, libretas de asignación universal por los cuales tenemos muchísima demanda le pedimos a los progenitores que tengan que entregar libreta, que se acerquen de manera ordenada a la oficina cumpliendo con todos los protocolos de seguridad que se exigen en nuestro municipio para depositarlas en un buzón, los operadores las van a cargar al sistema sin la presencia del progenitor, por razones obvias el trámite deja de hacerse con la presencia física del progenitor frente al operador”

Entre los trámites que tampoco se tomarán en esta apertura corresponderán a aquellos relacionados con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), se responderán telefónicamente a través del celular indicado en los párrafos anteriores. No está abierto un nuevo período de inscripción y será cobrado por los mismos que lo hicieron los meses anteriores.