«Tenemos la esperanza que la gente se acostumbrará a este horario»

El primer día de la apertura comercial en el marco de la pandemia Covid-19 ha transcurrido y desde la Cámara Comercial e Industrial de Laprida se rescata el trabajo en conjunto realizado con los socios y no socios a partir de lograr esa apertura en un horario que si bien no fue el que pretendían, los deja conformes al menos luego de un mes y medio de permanecer cerrados sus locales.

El estar en nuestro “habitat comercial” nos aporta otro aire más allá de tener en cuenta que la realidad esta distante de ser la ideal. Los directivos que participan en este encuentro con la prensa fueron Bernarda Lázaro, María Alonso y Jorge Fernández.

“Las cartas al ejecutivo fueron y vinieron en buenos términos las cosas lograron encauzarse para obtener la aceptación del Comité de crisis del Covid-19 que les propuso con criterio médico abrir sus puertas de 13 a 17, con todas las medidas y protocolos vigentes. Si bien no será en un 100 %, es un respiro y vamos a trabajar de la mejor manera posible”, destacaron.

La franja de apertura propuesta por parte del Comité de Crisis se basó que poniendo dicho horario ayudaba a menos circulación de gente, y desde el gobierno las consideraciones realizadas en la reunión por parte de las autoridades sanitarias “si bien a simple vista iría a contramano de las ventas, los comerciantes tenemos la esperanza que logrando un acostumbramiento en la gente se puede paliar esta situación”

Los dirigentes del ente comentaron que si bien el lunes el día se presentó desapacible “hubo un movimiento y eso ya es positivo para los que abrieron y para los que sucesivamente lo harán adaptándose con las normas vigentes”

Uno de los puntos en el rubro indumentaria es que no se puede probar la ropa. “Entendemos que difícil, pero también sabíamos que, en el comité de seguimiento, ése punto hacía ruido a la hora de permitirnos abrir. Entonces desde nuestro lugar se puso de esa manera también porque otras cámaras proponían esto y desde cada municipio se aceptó. Sabemos que hay muchos puntos a pulir, esperaremos unos días para poder organizarnos y pensar cuál es la mejor manera de modificar o cambiar algo, porque el trabajo no terminó acá”, expresaron sin dejar de agradecer al Comité de Seguimiento y al HCD

En otro pasaje hicieron mención a aquellos comerciantes que no están trabajando en forma normal, como cervecerías, restaurante, salones de fiestas y gimnasios. “No nos olvidamos de ellos, pero por el momento no podemos hacer mucho porque a nivel país no hay antecedentes, de estas aperturas, pero queremos darle tranquilidad, que vamos a seguir trabajando investigando en otros lugares para para ver cómo lo llevan adelante para proponerlo”, adelantaron

Finalmente señalaron que la secretaria del ente Marcela Duhau ya se halla autorizada a cobrar la cuota social, solicitando a los socios que durante la cuarentena pudieron trabajar, colaborar con el pago de la misma en este momento complicado del sector.

Por último insistieron en convocar a los comerciantes – socios o no socios – a responder una breve encuesta que sería de mucha utilidad para reflejar en números la situación que nos toca vivir y el impacto de la pandemia en el distrito. “No les tomará más de un minuto y es extensiva a todos los monotributistas y autónomos locales”